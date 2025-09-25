Lionel Ehrhard (Peugeot): "la reconnexion avec les clients passe par le produit et la fiabilité"

Caradisiac poursuit ses interviews au salon de Lyon avec Lionel Ehrhard, qui a pris les commandes de Peugeot France depuis 9 mois, fort d’une carrière entamée il y a une trentaine d’années au sein de la marque. Un homme d’expérience, donc, et cela vaut mieux dans cette période agitée, avec un marché auto ricolore en baisse de 7,4% sur les 8 premiers mois de l’année. Peugeot résiste malgré tout plutôt bien, avec une baisse de 2,4% seulement, grâce notamment aux marchés des flottes et des utilitaires. "La performance en France n’est toutefois pas à la hauteur des attentes", concède Lionel Ehrhard au cours de l’interview.

Il faut dire que du côté departiculiers, c’est délicat pour tous les constructeurs en général, et pas seulement pour Peugeot. Mais la marque au lion doit aussi solder l’épisode des moteurs PureTech, dont les problèmes de fiabilité ont trop tardé à être pris en compte. Même si le groupe Stellantis a repris les choses en main, avec des garanties sérieuses (8 ans/160 000 km), les dégâts sur l’image à long terme sont importants. Nous évoquons le sujet avec Lionel Ehrhard, qui n’élude pas le sujet mais insiste surtout sur le processus de reconnexion de la marque avec d’une part son réseau de distribution, et d’autre part ses clients. Des clients qui attendent le lion au tournant, notamment en matière de qualité: "la reconnexion passe par le produit et la fiabilité", rassure Lionel Ehrhard.

