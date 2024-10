La marque avait donné le signal et en 2014. À l'époque, Ford faisait scandale en prenant la décision de zapper le Mondial de l’auto. Depuis, de nombreuses marques ont suivi le mouvement. Mais voilà que cette année, l’ovale bleue est de retour, et en force. « Toute notre gamme de véhicules utilitaires a été renouvelé l’an passé, et cette année, c’est l’ensemble de nos modèles destinés aux particuliers » justifie Louis-Carl Vignon, le président de Ford en France.

Louis-Carl Vignon, président de Ford France : « nous sommes de retour au Mondial après 10 ans d'absence »

Et c’est vrai que sur son stand, décoré à l’américaine comme il se doit, le nouvel Explorer cohabite avec la Capri, son dérivé coupé, qui voisine les Puma et Kuga fraîchement restylés. Des autos difficiles à vendre ? « C’est la période qui est compliquée, surtout depuis la dissolution de cet été. On observe de l’attentisme chez les clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises ».

Une situation compliquée depuis la dissolution

Des clients qui, pour 70% d’entre eux, en passent par la LOA lorsque ce sont des particuliers. « Quant aux entreprises, on est à 99% en location longue durée ». Il faut dire que Ford est un habitué de cette méthode. « On a été parmi les premiers en France à l’appliquer, il y a 25 ans déjà, avec ID Ford ».

La LOA est particulièrement adaptée, selon Louis-Carl Vignon, à l’électrique, « car ça permet d’avoir des mensualités similaires au thermique ». Le thermique que le constructeur n’abandonne pas. Du moins rétropédale-t-il en la matière, vu la conjoncture. Et le futur modèle qui sera fabriqué en Espagne, peut-être le remplaçant du Puma actuel, sera proposé en multi-énergie.