Le Ford Puma restylé peut-il rivaliser avec les Captur et 2008 ? - En direct du salon de l'auto de Paris 2024

Le Puma, anciennement petit coupé, s'est mué en SUV urbain, concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc et Fiat 500 X, avec sa deuxième génération commercialisée en 2021. C'est donc l'heure du dépoussiérage de mi-carrière.

Et comme vous pouvez le constater en regardant nos images, il n'a pas beaucoup évolué sur le plan esthétique. On note que la signature lumineuse évolue, de nouvelles jantes apparaissent, les petites ailettes, aux extrémités du bouclier avant, adoptent de nouvelles formes et que le bas du bouclier arrière est de la teinte de la carrosserie. Il faudra donc un œil exercé pour le repérer dans la rue.

A contrario, et à contre-courant de l'habitude lors des restylages, c'est la révolution au niveau de la planche de bord, qui est totalement revue. On y perd ses petits avec les grands écrans et les formes plus carrées !

Le but premier du Ford Puma est toutefois surtout de se mettre à la page et il sort les grands moyens. Ainsi, le conducteur profite d’un combiné d’instrumentation de 12,8 pouces (contre 12,3 pouces), doublé d’un écran tactile de 12 pouces qui intègre le système d’infodivertissement Sync 4. Deux fois plus puissant que le précédent système, il peut notamment apprendre automatiquement les préférences du conducteur pour des suggestions plus précises. Les passagers peuvent également accéder à différentes fonctions comme la climatisation par commande vocale. Par ailleurs, Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil.

Sous le capot, on retrouve le 3 cylindres 1.0 EcoBoost, en trois niveaux de puissance : 125, 155 et 170 ch. Toutes bénéficient d'une micro-hybridation 48 volts. Le 125 ch est en boîte mécanique tandis que la boîte powershift à double embrayage est obligatoire sur les deux autres puissances.

Les prix sont connus. La gamme débute à 27 490 € et culmine à 38 290 €.

