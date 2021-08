Mazda 2 : quelques nouveautés

La prochaine génération de la Mazda 2 devrait être basée sur la nouvelle Toyota Yaris. En attendant, l'actuel modèle profite de quelques évolutions, qui correspondent au millésime 2022. Rien de bien transcendant, le véhicule ayant été restylé il y a deux ans.

Parmi les nouveautés, il y a une couleur de carrosserie inédite, nommée "Platinum Quartz". Du côté des technologies, la compatibilité Apple Car Play se fait désormais sans fil. Plus besoin de relier son iPhone avec un câble pour profiter de ses fonctions directement sur l'écran de la voiture.

Sous le capot, le bloc 1.5 Skyactiv-G a été amélioré. La version 90 ch avec micro-hybridation annonce désormais des rejets de CO2 de 107 g/km, au lieu de 120 g/km. Mazda évoque aussi une version de 115 ch avec la micro-hybridation.

Du côté de la gamme, la nouveauté annoncée par Mazda Europe est la série spéciale Homura, qui donne un look un peu plus sportif à la 2. À l’extérieur, il y a des jantes de 16 pouces et des coques de rétroviseurs peintes en noir. À bord, la sellerie et les aérateurs adoptent des touches de rouge. Cette série spéciale ne figure toutefois pas encore au catalogue français.