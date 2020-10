Mazda 3: différente - Salon de l'auto Caradisiac

Quelle que soit la catégorie considérée, Mazda aime à cultiver sa différence vis-à-vis de la concurrence. En témoigne le cas de la 3, une berline compacte au style étonnant, notamment dans sa partie arrière, et aux dimensions supérieures aux normes de la catégorie.

Longue de 4,46 m, elle dépasse une Peugeot 308 de quelques 21 cm! Son volume de coffre est pourtant nettement inférieur, culminant à 330 litres quand la Peugeot en offre 420.

Si la Mazda 3 n'est pas une championne des aspects pratiques, elle se rattrape au niveau du plaisir de conduite. Bien suspendue, dotée d'un train avant efficace que seconde une direction à la précision et à la consistance parfaites, elle donne le meilleur d'elle même sur parcours sinuex où l'on apprécie la rigueur de son comportement routier. Et elle achève de séduire avec un équipement généreux et une finition parfaite.

Sous son (long) capot, on trouve un bloc diesel 1.8 116 ch et, surtout, deux brillantes motorisations essence dotées d'une micro-hybridation qui réduit consommation et émission de CO2. Le 2.0 Skyactiv-G développe 122 ch, tandis que le 2.0 Skyactiv-X, mécanique à la pointe de la technologie, fait valoir ses 180 ch. Tous ces moteurs s'accouplent à un boîte manuelle ou automatique à 6 rapports, et une transmission intégrale est aussi disponible sur la version essence 180 ch.

Après cinq ans de bons et loyaux services, la troisième génération de Mazda 3, particulièrement bien accueillie par la critique, tire sa révérence. Présentée par le constructeur d'Hiroshima comme meilleure en tout point, sa remplaçante parviendra-t-elle à faire oublier son aînée ? C'est près de Lisbonne, au Portugal, que nous sommes allés chercher la réponse.

Après un premier essai de la nouvelle Mazda 3 particulièrement concluant en essence, place maintenant à la version diesel. Va-t-elle se montrer aussi séduisante ?

Après avoir essayé l'année dernière un prototype avec le 2.0 SkyActiv-X sous le capot d'une Mazda 3 d'ancienne génération, c'est cette fois dans son écrin définitif que nous avons pu le tester dans les environs de Francfort.

Comparatif - Mazda 3 VS Peugeot 308 : leadership contesté

Avec sa nouvelle ligne reposant sur une architecture inédite, la nouvelle Mazda 3 se montre ambitieuse. Et elle se donne même les moyens de venir concurrencer la référence la Peugeot 308 grâce à des qualités dynamiques de premier ordre et un rapport prix/équipement mieux étudié.

La Mazda 3 en occasion Prix d'une Mazda 3 neuve: de 24 900 € à 36 400 € Prix d'une Mazda 3 d'occasion: de XXXXX € à XXXXXX € Plus de 130 annonces de Mazda 3 d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Avec Honda, Suzuki ou Toyota, Mazda peut être considéré aujourd'hui comme un des constructeurs les plus fiables du marché. Et nous disons bien aujourd'hui, car il y a de cela quelques années, leurs moteurs diesels ont connu de gros soucis. Mais le dernier 1.8 d de 116 ne pose pas de problème à date. Il est de toute façon très peu vendu. Et les moteurs essence 2.0 SkyActiv-G sont d'une fiabilité redoutable. La dernière génération de "3" est encore récente, certes, mais jusqu'ici, les témoignages concernant de soucis sont aux abonnés absents, ce qui n'est pas étonnant, et rassurant à la fois. Par contre les témoignages de satisfaction, eux, sont déjà courants.

