Le Mazda CX-80 est-il vraiment plus qu’un CX-60 allongé ?

Si la gamme CX-80 ne comprend pas moins que 5 niveaux d’équipements, opter pour la motorisation Diesel impose de faire son choix par les deux plus complets. Cela n’étonnera donc personne qu’il s’agisse également des plus coûteux. L’offre débute ainsi à 72 150 € avec la variante Homura Plus de notre essai.

À ce niveau de tarif, la liste des équipements haute technologie (projecteurs adaptatifs, affichage tête haute, chargeur de smartphone à induction, caméras 360°, volant chauffant, réglage automatique de la position de conduite…), de confort (vitres arrière surteintées, toit ouvrant panoramique, hayon électrique mains libres, sièges avant électriques et ventilés, sièges chauffants aux deux premiers rangs…) et même de luxe (sellerie cuir Nappa noir, système audio Bose…) ne montre aucune faiblesse. La liste des options ne comprend ainsi que deux références : les sièges indépendants au second rang (option gratuite) et la peinture métallisée (de 900 à 1 050 € selon la teinte).

Le supplément pour accéder à la finition la plus complète, nommée Takumi Plus, est modeste pour un véhicule de ce niveau de prix puisqu’il est de 1 050 €. Mais c’est surtout parce que les équipements supplémentaires sont peu nombreux. Hormis quelques détails de décoration (calandre laquée noir avec entourage chromé, jantes au dessin différent…), il faudra se satisfaire du cuir Nappa blanc et des inserts en érable. En revanche pour pouvoir accéder à l’option Captain Chairs avec console centrale au 2e rang (850 €), il faudra impérativement choisir cette version. Pour le reste, les suppléments sont les mêmes que pour l’Homura Plus.

Dans l’absolu, ces tarifs sont totalement hors de propos pour la plupart des automobilistes. Pourtant, force est de reconnaître que Mazda dégaine ici un atout majeur. En effet, à équipements équivalents, les concurrents du CX-80 exigent, a minima, 20 000 € de plus.

Comme indiqué précédemment, les acheteurs qui préféreront la variante hybride rechargeable pourront également faire le choix de finitions moins onéreuses… mais pas pour autant dépouillées. En effet, dès l'entrée de gamme Exclusive-Line, les jantes de 20", l'air conditionné tri zone, les sièges avant et le volant chauffant, l'affichage tête haute et la navigation connectée sont de la partie.

Les cœurs de gamme Homura et Takumi gagnent la sellerie en cuir Nappa, les sièges avant ventilés et électriques et la conduite autonome de niveau 2 tandis que les projecteurs deviennent adaptatifs. Entre les deux, la différence se fait surtout sur la présentation, sportive (inserts extérieurs, jantes et sellerie noirs) sur l'Homura et plus luxueuse (cuir blanc, inserts intérieurs en érable, chrome…) sur le Takumi.