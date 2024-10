Le Mazda CX-80 est-il vraiment plus qu’un CX-60 allongé ?

La concurrence : en voie de disparition

À cause d’une fiscalité tricolore indigeste, pour ne pas dire punitive, les gros SUV Diesel n’ont plus la côte dans notre pays. Ainsi, nombre de modèles d’un gabarit similaire à celui du CX-80 n’existent aujourd’hui plus qu’en variantes hybrides rechargeables et/ou électriques. Les rares concurrents directs de la version du Mazda essayé ici sont donc généralement d’origine allemande. On trouve ainsi les Audi Q7, BMW X5 et Mercedes GLE. Outre-Manche, le spécialiste incontesté du SUV, Land Rover, propose également deux modèles Diesel de gabarit équivalent : le rarissime Discovery et le plus sportif Range Rover Sport.

À retenir : des plaisirs de plus en plus rares

Le CX-80 est un charmeur, son 6 cylindres, son design et/ou son espace à bord constituant des raisons suffisantes pour passer commande. Plus objectivement, son 3.3 confirme qu’il est l’un des moteurs les plus réussis de ces dernières années. Volontaire et très sobre, il coche toutes les cases. Ce n’est malheureusement pas tout à fait le cas des finitions intérieures. Bien que soignées, elles ne sont pas tout à fait au niveau de ce que l’on trouve habituellement dans ce segment. Quant au confort, il souffre de l’absence d’une suspension pilotée ou pneumatique, indisponible, même en option.

Caradisiac a aimé :

Un 6 cylindres en ligne Diesel !!!

Sobriété

Espace habitable aux trois rangs

Tarif

Caradisiac n'a pas aimé :

Suspension parfois trépidante

Position jambes allongées obligatoire au 2e rang pour des adultes

Qualité de fabrication pas tout à fait au niveau de la catégorie