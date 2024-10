Le Mazda CX-80 est-il vraiment plus qu’un CX-60 allongé ?

Alors que tous les constructeurs ne parlent désormais que de downsizing et électrification, Mazda a dévoilé l’année dernière son premier 6 cylindres Diesel. Comme le veut la politique de la marque depuis plusieurs années, celui-ci arbore une cylindrée plus importante que celles de ses concurrents. Associé à une boîte automatique à convertisseur de couple et 8 rapports, il est également équipé d’un dispositif de micro-hybridation 48V. Malgré la présence imposée des 4 roues motrices, le Cx-80 ainsi motorisé annonce un niveau extrêmement bas -150 g/km- de rejets de CO2. Sur le papier, tout donne donc l’impression que les motoristes ont tout misé sur la réduction de la consommation et totalement sacrifié les performances et l’agrément.

Dès les premiers kilomètres, les doutes précédemment abordés s’envolent en grande partie. Avec un poids à vide proche de 2,2 tonnes, ce Mazda ne fait, en effet, pas de miracle en matière d’accélérations. Mais comme ce type de véhicule n’a pas une vocation de sprinter et que, dans le cas présent, les dépassements sont assurés dans de courts délais, impossible de formuler le moindre reproche.

Nous serons, en revanche, plus diserts sur le plaisir de conduire ce SUV. Dès la première pression sur le bouton de démarrage, la mélodie du 6 cylindres enchante. Une mélodie qui accompagnera, avec une discrétion prononcée mais sans jamais disparaître totalement, chaque kilomètre parcouru. Un vrai bonheur qui n’est ici pas gâché, alors que nous l’avions relevé lors de l’essai du CX-60 doté du même bloc, par les sifflements du dispositif de micro-hybridation.

Le faible appétit de ce moteur surprend toujours. Réalisé en Allemagne, notre essai s’est déroulé pour environ 20 % en ville, 40 % sur le réseau secondaire et 40 % sur autoroute, en partie sur des tronçons à vitesse libre. Au final, "notre" CX-80 s’est contenté de 6 l/100 km. Un record dans cette catégorie d’autant que les jantes de 20", chaussées de 235/50, sont elles aussi imposées.

Les ingénieurs Mazda confessent avoir retravaillé profondément l’amortissement pour ce nouveau modèle. Si cela se justifie par un poids plus important que celui du CX-60, c’est également un demi-aveu du manque de moelleux de ce dernier. Et, effectivement, le mieux se ressent très rapidement. Les suspensions du CX-80 effacent avec une grande efficacité les déformations de la chaussée, ce qui ravira chacun des occupants. Malheureusement, lorsque le bitume affiche un profil de tôle ondulée, les amortisseurs arrière sont pris de trépidations parfaitement ressenties par les occupants des rangs postérieurs. Sur voie rapide, on remarque également un léger phénomène de pompage, toujours en provenance du train arrière, qui ne perturbe toutefois jamais le comportement de l’auto, impérial en toutes circonstances, mais donne une désagréable impression de flou au conducteur.

La tenue de route est donc, comme nous l’écrivions à l’instant, au-dessus de tout soupçon. Le roulis en courbe très maîtrisé participe également au dynamisme de conduite du CX-80. Mais les lois de la physique étant ce qu’elles sont, ce Mazda est sensible aux forts vents latéraux. Plus ennuyeux au quotidien, le toucher de la pédale de frein est peu agréable car il rend assez difficile le dosage du ralentissement. En cas d’urgence, le freinage s’avère même assez peu mordant.