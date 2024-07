Que vaut la Mini Cooper C : la nouvelle Mini thermique ?

La concurrence : quasi-inexistante

Parmi les citadines chics à trois portes, dont le moteur thermique avoisine les 150 ch, la Mini est seule. En effet, les rivales d’avant, comme l’Abarth 500, sont soit électriques soit portées disparues ! En 5 portes, on trouve tout de même la vieillissante Audi A1 35 TFSI (150 ch), dès 34 690 €…

À retenir : des épices pour masquer le goût du rance

Seule ou presque sur son marché, la Mini ne s’aseptise pas pour autant. À tort ou à raison ? Côté look, le contrat est largement rempli, la petite anglaise étant très séduisante. Elle propose aussi de belles performances, un comportement routier efficace et un sacré dynamisme. Seulement, elle en fait trop, ce qui se manifeste par une suspension trop dure et une boîte un tantinet brusque : c’est inutile car cela gêne une conduite fluide plus que ça ne favorise une sportivité de toute façon compromise par un poids exagéré. Cette exacerbation forcée des traits traditionnels de la Mini sert surtout à masquer le manque d’évolutions… On regrette aussi la finition banale et si l’équipement de base est plutôt fourni, les options sont très chères. Reste que les fans du modèle devraient être au rendez-vous, surtout que son prix de base reste raisonnable.

Caradisiac a aimé

Les bonnes performances

La vivacité du châssis

La direction rapide

Le look réussi

L’équipement de base convenable

La consommation raisonnable

Le tarif pas excessif

Caradisiac n'a pas aimé

La suspension bien trop dure

La finition décevante

La boîte parfois brutale

L’ergonomie agaçante

L’habitabilité arrière ridicule

Le coffre rikiki

Les packs d’équipements très chers