Que vaut la Mini Cooper C : la nouvelle Mini thermique ?

La Mini Cooper C débute à 29 500 € en finition Essential, et elle est plutôt bien dotée : boîte à double embrayage, clim auto, réplication de smartphone sans fil, régulateur de vitesse, capteurs de pluie et de luminosité, avertisseur d’angles morts, jantes en alliage de 16, feux à LED, GPS combiné à l’écran central OLED, commandes vocales, radars de stationnement et caméra de recul sont en série.

À 31 880 €, la Classic ajoute une décoration extérieure spécifique et un intérieur plus chic, où les sièges mêlent tissu et similicuir, alors qu’apparaît un volant Sport.

À 34 870 €, la Favoured s’enrichit de sièges Sport John Cooper Works, d’une sellerie entièrement en similicuir, d’un ciel de toit anthracite.

Enfin, à 37 340 €, la John Cooper Works se signale par sa décoration sportive et ses amortisseurs pilotés Selectdrive.

Seulement, si on a envie d’équipements technologiques (régulateur actif, projecteurs full-LED, démarrage sans clé…), on est obligé de recourir à des packs très chers (de 1 220 € à 8 240 € !), presque rien n’étant disponible individuellement. Par exemple, le Pack S, incluant les sièges chauffants, l’alarme antivol, l’accès confort, l’affichage tête haute, les feux de route automatiques, la recharge par induction de smartphone, les rétros anti-éblouissement et les projecteurs Full-LED coûte tout de même 3 000 €… Et il n’est accessible qu’à partir de la finition Classic. Notre modèle d’essai, bien doté, coûte 37 740 €.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le point techno L’écran central circulaire digital est à peu près unique du moins en Europe. Doté de la technologie Oled, il est fourni par Samsung et se signale par une précision d’affichage ainsi qu’une réactivité au top, y compris sur ses bordures. Une très belle pièce bourrée d’applis et dotée de très nombreux modes d’affichage, même si une étude ergonomique plus approfondie n’aurait pas nui !