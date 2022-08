Mondial de Paris 2022 - Mobilize Limo, une berline Renault chinoise pour les pros

Il y a désormais les Renault, les Alpine et les Mobilize. Oui Mobilize, cette nouvelle marque créée en 2018 par la marque au losange en association avec les Chinois de Jiangling Motors. Son objectif ? Couvrir toutes les « mobilités de demain » avec des solutions de partage et le développement de nouveaux modèles électriques légers façon Renault Twizy ou Citroën Ami. Une nouvelle marque appelée à concevoir des réponses innovantes aux changements actuels de nos modes de vie, d'après les communicants du groupe français. Mais le premier produit de Mobilize n'a pourtant pas grand chose d'innovant et prend simplement la forme d'une berline électrique -la JMEV Yi lancée au début de l'année 2021- avec des badges différents.

La Mobilize Limo ne s'intéresse d'ailleurs même pas au grand public. Cette berline de 4,67 mètres de long (comme une Tesla Model 3 ou presque) vise en fait les professionnels du transport, des chauffeurs Uber jusqu'aux sociétés spécialisées. Si elle bénéficie d'une habitabilité suffisante pour véhiculer des passagers dans de bonnes conditions (habitabilité arrière correcte et coffre de 411 litres), la Limo est battue par des autos comme la Tesla Model 3 à ce niveau. Assez banale sur le plan du style mais dotée d'un intérieur à la présentation moderne, la Limo possède un moteur de 150 chevaux (alimenté par des batteries de 60 kWh) et revendique une autonomie maximale de 450 kilomètres d'après le cycle WLTP. Là encore, les chiffres paraissent suffisants sans atteindre des records (Mobilize annonce la récupération de 250 km d'autonomie en 40 minutes via la charge rapide en courant continu).

Une offre de location chère mais complète

Uniquement disponible en location (pour des durées qui vont de trois mois à trois ans), la Mobilize Limo coûte 1 499€ par mois. Autant dire qu'à ce prix, elle ne joue pas non plus les électriques bon marché même si ce forfait inclut toutes les assurances professionnelles nécessaires et un entretien complet (avec même un véhicule de remplacement en cas de panne). Et on l'a déjà essayée sur Caradisiac.