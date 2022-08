Mondial de Paris 2022 - Renault Austral, du grand classique

Lancé en 2015, le Renault Kadjar vient d'en terminer avec sa production à l'usine de Palencia en Espagne. Il se sera écoulé au total à un peu moins de 700 000 exemplaires pendant sa carrière. Commercialisé depuis une année de moins, le Peugeot 3008 a lui déjà dépassé le cap du million l'année dernière. Bref, le premier vrai SUV familial de la marque au losange n'a pas atteint le succès de son principal rival, figurant parmi les références de la catégorie en Europe. Un échec (relatif) que compte bien effacer la marque au losange avec le remplaçant du Kadjar, l'Austral.

Un peu trop classique ?

Mais on se demande si l'approche choisie n'est pas un peu trop frileuse pour espérer chambouler l'ordre établi dans la catégorie. L'Austral affiche en effet des lignes très classiques. Inspirée de la récente Mégane E-Tech, la face avant brille par son élégance. Et l'ergonomie intérieure fait un bond de géant par rapport au Kadjar, avec une planche de bord similaire elle aussi à celle de la nouvelle compacte électrique de la gamme (intégrant une interface Google OpenR très efficace). Mais les proportions générales et l'allure de l'Austral nous paraissent moins démonstratives que celles du Peugeot 3008. Certes, le Volkswagen Tiguan domine toujours le marché européen avec un design au moins aussi passe-partout que celui du SUV Renault...

Plus de diesel et pas d'hybride rechargeable

Reposant sur une version évoluée de la plateforme CMF-C (Nissan Qashqai 2, Renault Kadjar, Mégane 4, Espace 5, Koleos 2) proche de celle du récent Nissan Qashqai de troisième génération, l'Austral embarque des motorisations du même genre que celles de son cousin japonais. Il abandonne lui aussi le diesel et utilise un bloc essence quatre cylindres de 1,3 litre micro-hybride dans des versions à 140 et 160 chevaux. Son entrée de gamme s'équipera d'un nouveau bloc 1,2 litre essence à trois cylindres (micro-hybride lui aussi) de 130 chevaux accouplé à une boîte manuelle. Quant au haut de gamme, il pourra compter sur des blocs essence hybrides « E-Tech » de 160 et 200 chevaux d'une technologie proche de celle des Arkana et Captur. Et l'hybride rechargeable ? Peut-être pour un peu plus tard.

Un Esprit Alpine sans la performance

L'Austral proposera par ailleurs un pack « Esprit Alpine » disponible sur les deux finitions hautes, affichant un look sportif avec des peintures mates, des jantes spécifiques de 20 pouces et quelques jolis détails. Mais comme au bon vieux temps des finitions Gordini tant décriées dans les années 2000, ce pack Esprit Alpine n'apporte aucune amélioration mécanique ni de hausse de la puissance. Il ne s'intéresse qu'au style, donc, même si la présence en série des roues arrière directrices devrait améliorer l'agilité. La commercialisation du Renault Austral débutera au quatrième trimestre 2022.