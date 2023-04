Nissan Arizon (2023), le Qashqai du futur ? 

C’est la star de Nissan sur le stand de la marque au salon de Shanghai qui vient d’ouvrir ses portes. L’Arizon est un concept-car avec une carrosserie de SUV et un style assez massif et carré, un peu à la façon des récents Kia EV9 et autres EV5. Très différent de l’Ariya et du Qashqai actuellement commercialisés en Europe, il évoque les traits du gros Patrol ou des anciens vrais tout-terrains du constructeur japonais sous certains angles. Surtout avec de si grosses roues et une garde au sol importante.

Nissan ne dévoile que peu de détails techniques au sujet de cet Arizon, expliquant simplement qu’il repose sur la plateforme CMF-EV réservée aux modèles électriques de l’Alliance Renault-Nissan (équipant la Renault Mégane E-Tech et le Nissan Ariya). On ignore quelles sont ses dimensions exactes mais l’engin semble s’inscrire dans le format d’un SUV familial compact. Dessiné par l’équipe chinoise de Nissan pour répondre avant tout aux goûts de la clientèle locale, il utilise de grandes portes à ouverture antagoniste et ne possède pas de montant central. Un détail de style évidemment plus facile à faire sur un concept-car qu’un modèle de série…

Quel avenir pour son style ?

Reste évidemment à savoir si le constructeur japonais gardera ce design au frais pour s’en inspirer sur un futur modèle de série. Alors que Nissan doit lancer une petite vingtaine de nouveaux modèles électriques d’ici 2030, on imagine que les Qashqai, X-Trail et autres Juke devraient passer à la technologie 100% électrique d’ici là. Les futurs SUV électriques de Nissan ressembleront-ils à ça de près ou de loin ?