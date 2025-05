Mini John Cooper Works électrique, ni watts ni ouate

Depuis qu’elle est fabriquée en Chine, la Mini électrique est devenue bien plus compétitive du point de vue du rapport prix/équipement, et cela se vérifie avec la JCW. A 42 550 €, elle est 150 € moins chère que l’Alpine A290 GTS, sa seule rivale, si on cherche une citadine électrique sportive de 220 ch et plus. Certes, la Française propose en plus des jantes de 19 montées sur des Michelin Pilot Sport 5, mais la Mini a l’affichage tête haute de série et surtout, se montre nettement plus puissante et performante.

Puissante mais pas radicale

Inutile de chercher le frisson associé à l’appellation John Cooper Works, on ne le ressentira pas ici. Cette Mini est très fermement suspendue, marche relativement fort, tient impeccablement la route mais demeure sage. Les ingénieurs ont dû vouloir contenir au maximum tout débordement qui, à cause du poids très élevé, pourrait emmener la voiture loin de la trajectoire voulue si on le laissait faire. Son seul côté extrême, c’est le train avant qui semble un peu débordé en accélération, de sorte qu’on se demande si une Cooper SE 218 ch dotée du pack John Cooper Works ne serait pas un meilleur choix. En fait, elle n’est que marginalement moins chère, à 40 470 €. Reste que la vraie JCW gagnerait à se montrer moins gourmande en kWh…

Caradisiac a aimé