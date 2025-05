Mini John Cooper Works électrique, ni watts ni ouate

Proposée au prix conséquent de 42 550 €, sans aucune aide gouvernementale possible, la Mini JCW propose heureusement un équipement riche. Clim auto bi-zone, GPS, affichage tête haute, hi-fi Harmann-Kardon, chargeur de smartphone, réplication de smartphone sans fil, sellerie en cuir végan (mais à base de pétrole), sièges chauffants, radars de stationnement, caméra de recul, peinture métallisée et alarme, notamment, sont de série. Une seule version est disponible, mais des packs permettent d’enrichir cette dotation attractive (toit ouvrant, aides à la conduite perfectionnées…).

Le point techno

De série la Mini offre, en sus des aides légales, le régulateur de vitesse actif et la surveillance des angles morts, mais pas plus. Vu sa vocation sportive, on ne s’en plaindra pas trop, d’autant que cela dispense d’avoir à désactiver à chaque démarrage le centrage sur la file, qui peut se montrer intrusif.