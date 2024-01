Nouveautés 2024 - SUV Citadins : le Citroën C3 Aircross se renouvelle et Alfa Romeo avec le Milano et Lexus avec le LBX se dotent de SUV d’entrée de gamme.

Janvier

Volvo EX30

Le Volvo EX30 est disponible à la commande depuis le 7 juin 2023 mais c’est en début d’année que seront livrés les premiers exemplaires. Ce SUV citadin électrique est produit en Chine, mais en 2025 c’est la Belgique qui deviendra son site de production. Il affiche une longueur de 4,23 m et existe en plusieurs versions grâce à une offre de deux motorisations de 272 ch (4x2, propulsion) et 428 ch (4x4), cette dernière version peut passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes seulement. Deux batteries de 51 kWh et de 69 kWh permettent à ce petit modèle de disposer d’une autonomie comprise entre 344 et 480 km selon le couple motorisation/batterie choisi. La recharge peut se faire sur une borne rapide et la charge passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes grâce à une puissance de recharge de 155 kW en courant continu.

Février

Lexus LBX

Premium SUV citadin de la marque premium Lexus, le Lexus LBX est le cousin technique du Toyota Yaris Cross. Il est disponible en deux et quatre roues motrices avec une nouvelle motorisation hybride de 136 ch qui sera déployée également sur le Yaris Cross. Les versions 4x2 et 4x4 affichent la même puissance et l’entrée de gamme à deux roues motrices s’affiche à 34 300 €.

Avril

Alfa Romeo Milano

On connaît désormais le nom du petit SUV Alfa Romeo, au lieu de Brennero, la marque italienne lui a préféré Milano. L’Alfa Romeo Milano est un SUV citadin électrique, une première pour Alfa. Il sera aussi disponible avec des motorisations thermiques électrifiées. Ce modèle sera présenté en avril et la commercialisation devrait débuter en septembre.

Mai

Citroën C3 Aircross

Au printemps prochain on devrait découvrir la nouvelle génération du Citroën C3 AIrcross, une nouvelle génération qui devra beaucoup à son homologue venu d’Inde, puisqu’il devrait comme lui mesurer dans les 4,30 mètres de long et disposer de sept places assises grâce à deux fauteuils additionnels placés dans le coffre (réduisant celui-ci à une capacité très limitée). Le nouveau Citroën C3 Aircross devrait être disponible avec des motorisations thermiques et une motorisation 100 % électrique.

Juillet

Opel Frontera (Crossland)

Afin de remplacer son Opel Crossland, la marque au blitz puisera dans son passé pour lui offrir un nouveau patronyme : Frontera. Le futur Opel Frontera reprendra comme l’actuel Opel Crossland, la base technique du nouveau Citroën C3 Aircross et pourra comme lui transporter jusqu’à sept passagers (2+3+2).

Septembre

Ford E-Puma (restylage)

Reprenant la base technique du Ford E-Transit Courier, le futur Ford E-Puma devrait afficher une puissance de 136 ch et se doter d’un chargeur embarqué de 11 kW sur courant alternatif et pourra sur un chargeur rapide (courant continu) recevoir jusqu’à 100 kW. L’autonomie de ce modèle qui arrivera sur le marché en même temps que le restylage du Ford Puma devrait atteindre, voire dépasser légèrement les 400 km.

Décembre

Audi Q2 (restylage)

Avant l’arrivée d’un tout nouvel Audi Q2 e-tron électrique mais pas avant 2026, l’Audi Q2 actuel est contraint de poursuivre sa carrière jusqu’en 2025 et devrait bénéficier d’un petit lifting pour la fin d’année.