Présentation - Ford Transit Courier : les thermiques d’abord, l’électrique après

C’est symptomatique des temps actuels. Le lancement du nouveau Ford Transit Courier se fera d’abord en Diesel et en essence. L’électrique suivra un an plus tard. Pourtant, lors de la première présentation de ce Courier, hier en Turquie, il n’était question que d’électrique. Rien sur les moteurs thermiques. Ou si peu : le Ford Transit Courier essence ou Diesel sera commercialisé avec l’été et sera sur les routes vers la fin de l’année. La version Diesel aura sous le capot le très connu 1,5 litre Ecoblue de 100 chevaux. La version essence sera motorisée par le 1,0 litre EcoBoost de 100 ou 125 chevaux. La charge utile ira jusqu’à 678 kilos voire 845 kilos avec l’option charge utile renforcée. Voilà, c’est tout… Ah si, autre chose : ces modèles partagent avec l’électrique leurs dimensions extérieures et intérieures. Le prochain Courier mesure 4,33 mètres de long, un peu plus de 2 mètres de large avec les rétros et près de 1,83 m de haut. C’est donc plutôt une fourgonnette compacte même si elle a bien grandi par rapport à l’actuelle version du Courier qui ne mesurait que 4,15 mètres de long. Ce qui fait aussi que le nouveau modèle se rapproche nettement du Transit Connect plus long de seulement 10 centimètres.



Cet allongement est au bénéfice des dimensions intérieures. Le volume utile passe ainsi de 2,3 m³ à 2,9 m³ et la longueur au plancher à 1,80 mètre, contre 1,62 m auparavant, et peut même atteindre 2,66 m avec la trappe charge longue au pied de la cloison. Autre bénéfice important, la largeur entre les passages de roues gagne 20 centimètres ce qui permet à ce Transit Courier d’embarquer deux Europalettes.

700 kilos de charge utile

Venons-en à l’électrique, star de cette journée de première mondiale. Le Ford E-Transit Courier bénéficie d’une face avant rien que pour lui, puisque les versions thermiques se contenteront d’une face avant plus classique. Sur le E-Courier, c’est plutôt très réussi, apportant un incontestable caractère à cet électrique, immédiatement identifiable comme tel.

Cette fourgonnette électrique est équipée d’un moteur de 100 kW, soit 136 chevaux, développant un couple de 290 Nm. Sa vitesse est limitée à 145 km/h. Pour la recharge, le Courier sera doté de série d’un chargeur 11 kW, permettant une recharge de 10 % à 100 % en un peu moins de 6 heures. En courant continu, la charge rapide jusqu’à 100 kW assure une recharge de 10 à 80 % en moins de 35 minutes, affirme le constructeur qui prévoit également « que le système fournira 87 kilomètres d’autonomie en 10 minutes ». Pour l’instant, Ford n’a pas fourni d’information sur l’autonomie de cette fourgonnette.

Si les capacités utilitaires de ce E-Courier sont les mêmes que pour les thermiques, la charge utile est plus importante de série puisqu’elle atteint 700 kilos. Il est probable que cet électrique dispose de « l’option » charge utile renforcée permettant de compenser le poids des batteries et de maintenir ainsi un bon niveau de charge utile.

À bord, l’espace est satisfaisant, la position de conduite agréable, les sièges semblent confortables et la finition de bon niveau. L’équipement aperçu sur ce modèle de démonstration paraît très correct, sans que l’on sache à l’heure actuelle quels seront les niveaux de finition proposés. À noter le volant à double méplat et les deux écrans numériques, l’un pour le tableau de bord, l’autre pour la console centrale, écran qui pourra héberger le système Sync 4 de Ford. Le constructeur annonce également un « ensemble complet d’aide à la conduite de série » et une riche liste d’options comprenant le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie, le système d'information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal, l'assistance aux intersections et l'assistance au freinage en marche arrière.

Le Ford E-Transit Courier sera sur le marché au cours du troisième trimestre 2024.