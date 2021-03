Nouvelle Peugeot 308 : tout ce qu'il faut savoir avant la présentation sur Caradisiac

Chez PSA, le renouvellement des compactes va bon train. Quelques mois après la Citroën C4 et quelques semaines après la DS 4, c'est au tour de la Peugeot 308 de faire peau neuve. La troisième génération sera présentée le jeudi 18 mars.

La deuxième a connu un joli succès, résistant sans souci aux années qui ont passé. Peugeot en a écoulé 1,5 million d'exemplaires. Cela ne va pas l'empêcher de revoir en profondeur l'auto, qui va, comme les 208 et 2008, adopter un look bien plus anguleux et plus musclé. De quoi trancher avec la sobriété germanique de la seconde version !

La 308 aura ainsi une silhouette plus sportive, avec notamment un capot allongé et une calandre abaissée. Cette dernière intégrera le nouveau logo de Peugeot. On retrouvera les barres verticales de LED.

La transformation suivra le même principe à bord. La 308 avait déjà les éléments de base du i-Cockpit, à savoir l'instrumentation en hauteur et le petit volant. Mais la présentation était épurée, alors que pour la prochaine, on peut s'attendre à des formes tarabiscotées, façon 508 !

Côté technique, il y aura une évolution de la base EMP2. L'événement, ce sera l'arrivée d'une variante hybride rechargeable. Mais Peugeot continuera de proposer des moteurs essences et diesels. Le changement de génération sera aussi l'occasion de faire un bond en avant en matière d'assistances à la conduite. On attend l'arrivée de la vision nocturne et de la conduite semi-autonome niveau 2.

Avec tous ces changements, la 308 montera encore en gamme. Peugeot se place maintenant en "généraliste premium", façon Volkswagen. La Golf est donc la rivale à abattre. Mais la marque peut aussi venir chatouiller le premium et prendre des clients aux Audi A3 et Mercedes Classe A.

Cette nouvelle 308 devrait rejoindre les concessions à l'automne. Elle sera toujours déclinée en break SW.

Fin février, Peugeot a levé le voile sur son nouvel emblème. La 308 sera le premier véhicule de série doté de ce blason inédit. À cette occasion, nous avons interviewé Thierry Lonziano, directeur du marketing de Peugeot. Il nous a parlé de la genèse de ce nouveau logo et a fait quelques confidences sur la 308.

Et justement, dans la vidéo qui a accompagné le lancement du nouveau logo, on aperçoit la 308. C'est furtif, mais on devine des éléments du style, comme les signatures lumineuses.

Le prochain rendez-vous sur Caradisiac : la présentation complète le jeudi 18 mars

Le grand jour est quasiment arrivé ! Jeudi, vous verrez tout, vous saurez tout sur la nouvelle 308, que Caradisiac a vu en avant-première. Rendez-vous le 18 mars dès le réveil !

