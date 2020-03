Nouvelles Audi A3, Seat Leon, Volkswagen Golf : quels écarts de prix ?

Ce n'est pas banal. En quasi simultané, Audi, Seat et Volkswagen commercialisent une toute nouvelle génération de leur compacte. La huitième mouture de la Golf vient de faire son arrivée dans les concessions françaises. Pour les A3 et Leon, c'est prévu d'ici mai. On souligne au passage le moment crucial pour le groupe Volkswagen, car il s'agit à chaque fois d'un best-seller de la marque !

Avec cette remise à jour en même temps, ces trois véhicules semblent plus proches que jamais. D'ailleurs, on entend souvent dire que la Leon est une Golf avec un logo Seat… et que l'A3 est une Golf avec un logo Audi. En clair, pour beaucoup, ce n'est plus qu'une question de look et de logo, avec l'image qui y est associée.

Les fiches techniques ont du mal à dire le contraire. Les trois modèles partagent la même base MQB et une majorité de leur offre technique sera identique. On retrouvera ainsi sur les trois modèles le petit trois cylindres essence 1.0 TSI 110 ch, le quatre cylindres 1.5 TFSI 150 ch, le 2.0 diesel TDI en 115 et 150 ch.

Même avec des variantes à la mécanique plus complexe, pas de distinction. Le 1.5 TFSI 150 ch à micro-hybridation (alterno-démarreur) sera aussi en commun, tout comme les hybrides rechargeables de 204 et 245 ch. On constate donc qu'Audi n'a pas de privilège technique lié à son blason (à part miser un peu plus sur le Quattro), Seat n'est pas lésé par un positionnement plus accessible.

Plutôt logique me direz-vous. D'une part, un groupe, cela sert à un partage pour des économies d'échelle. D'autre part, niveau électrification, toutes les marques sont nécessaires pour faire baisser la moyenne CO2 du groupe et éviter les amendes européennes.

Mais côté équipements, c'est le même constat. C'est surtout frappant pour les Volkswagen et Audi, à la dotation identique. Là aussi, on s'attendait à une A3 mieux fournie avec des exclusivités qui justifient son positionnement premium. Mais la Golf a souhaité mettre le paquet, pour de son côté asseoir son statut de référence chez les généralistes. Elle propose par exemple la communication Car-to-X, qui permet de recevoir des infos via d'autres autos voire infrastructures routières connectées. On retrouve cela dans l'A3 (mais pas au lancement en France).

La Leon n'y a pas le droit. Elle fait aussi l'impasse sur les phares LED de type Matrix. Mais elle peut avoir une conduite semi-autonome de niveau 2, un amortissement piloté, une instrumentation numérique, une reconnaissance vocale… Bref, les trois autos ont des prestations similaires… et plus que jamais, un petit comparatif tarifaire s'impose pour voir la "valeur" du logo !

> Le moteur en commun ici :

Pour procéder, nous sommes partis de la motorisation diesel 2.0 TDI 150 ch avec la boîte double embrayage 7 rapports, une offre que l'on retrouve dans les trois grilles tarifaires.

Bien sûr, le choix des finitions n'a rien à voir, et il y a des différences d'équipements. Nous avons sélectionné les modèles les plus proches possible avec ce moteur, qui correspondent au final aux niveaux haut de gamme de ces modèles :

Audi A3 Sportback Design Luxe : 42 750 €

Seat Leon XCellence One : 32 250 €

Volkswagen Golf Style 1st : 37 800 €

> Les trois ont en série :

Jantes 17 pouces, phares full LED, freinage d'urgence automatique, aide au maintien dans la voie, aide au stationnement avant/arrière, capteur de pluie et de luminosité, instrumentation numérique, navigation avec écran tactile 10 pouces, commandes vocales, connectivités Apple Car Play et Android Auto, rétros électriques et dégivrants.

> Les principales différences d'équipements :

Audi A3 Seat Leon Volkswagen Golf Aide aux créneaux Série Série 230 € Caméra de recul Série Série 315 € Accès mains libres Série Série 470 € Conduite semi-autonome niveau 2, feux de route automatiques, lecture panneaux signalisation 1 800 € 890 € Série Communication Car-to-X Indisponible Indisponible Série

Au prix catalogue, les écarts sont assez importants. Ils suivent la logique habituelle du positionnement de ces trois marques. La Seat est la plus abordable, l'Audi la plus chère. La surprise vient de l'équipement, au final proche, ce qui n'empêche pas un écart de plus de 10 000 € entre la Leon et l'A3 ! L'Audi a juste une présentation qui marque davantage les esprits et se fait plus techno avec une instrumentation numérique plus grande (12,3 pouces contre 10,25 pouces), un éclairage d'ambiance plus travaillé et un système audio un peu plus évolué. Mais tout cela est donc facturé au prix fort !

La Volkswagen est pile au milieu, là aussi avec un équipement semblable. Pour jouer l'aspect techno face à ses rivales généralistes, elle propose ainsi en série la conduite semi-autonome, quitte à faire quelques impasses comme la caméra de recul en option.

En schématisant à l'extrême, en étant conscient que la comparaison n'est pas aussi simple, on se dit que Volkswagen facture son image 5 000 € par rapport à Seat. Et Audi facture 5 000 € son logo face à Volkswagen !