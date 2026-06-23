Parmi tous les directeurs des constructeurs automobiles, Ivan Espinosa est loin d’avoir le poste le plus facile. Arrivé l’année dernière, il a la lourde tâche de redresser Nissan qui se retrouvait dans un état catastrophique avec des dettes abyssales.

Comme la plupart des marques dans cette situation, le redressement passera par d’énormes économies et de nombreuses suppressions de postes : 3,4 milliards de dollars de dépenses en moins prévues d’ici 2027 et 15 % d’effectifs en moins.

« Rendez-nous Carlos Ghosn ! »

Comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, Ivan Espinosa doit faire face à des actionnaires très mécontents de la situation actuelle. A l’occasion de son dernier rassemblement annuel réservé aux actionnaires, les discussions ont été pour le moins tendues.

Non seulement les actionnaires y ont rejeté la réélection de Motoo Nagai au conseil d'administration proposée par la direction (qui faisait partie des Japonais présents dans l’équipe ayant mené à l’arrestation de Carlos Ghosn), mais ils ont aussi organisé plusieurs votes de défiance et même des propositions pour destituer Ivan Espinosa (qui n’ont pas abouti). Avec des déclarations parfois surréalistes : « on veut quelqu’un comme Carlos Ghosn ! Il avait des défauts mais aussi des qualités. Je veux un leader comme ça », a par exemple déclaré l’un des actionnaires ayant pris la parole.

D'après les journalistes des Echos, l'échec de la réélection de Motoo Nagai a été facilité par la position de Renault (détenant toujours 15% des droits de vote), qui s'est prononcé contre tout comme d'autres investisseurs importants. Il a été considéré par ces derniers que Motoo Nagai était trop proche des intérêts de son ancien employeur la banque Mizuho, qui avait d'ailleurs contribué à pousser le projet de fusion avec Honda finalement abandonné.

Un nouveau plan dévoilé cette année

Dans les débats mouvementés, Ivan Espinosa a par ailleurs annoncé la présentation d’un nouveau plan à moyen terme qui sera dévoilé plus tard cette année. Nissan prévoit déjà une augmentation de ses livraisons de voitures neuves de 4,7 % d’ici la fin de l’exercice fiscal japonais, dont la clôture interviendra le 31 mars 2027. Le bénéfice d’exploitation doit aussi être triplé selon les prévisions du constructeur.