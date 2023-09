Opel aussi aura sa citadine électrique à moins de 25 000€

Pour l’instant, les quelques citadines électriques proposées par les constructeurs automobiles européens coûtent très cher. La Peugeot e-208, par exemple, démarre à 34 800€ dans sa version de base. Une Volkswagen e-Up électrique, un modèle de la catégorie d’en-dessous, coûte 28 030€. Mais ces citadines électriques vont enfin devenir plus abordables grâce aux projets de plusieurs grands constructeurs automobiles.

Volkswagen prépare son ID.2 pour 2025, une citadine électrique dont le prix de base se situera sous les 25 000€. Chez Citroën, la ë-C3 électrique doit même arriver avant et s’afficher elle aussi à moins de 25 000€. Elle ne sera pas seule au sein du groupe Stellantis : il y a quelques jours, on apprenait en effet que Fiat prévoit l’arrivée d’une Panda électrique au même prix pour l’année prochaine. Et d’après le patron d’Opel Florian Huettl qui s’est exprimé au salon de Munich 2023, il y aura aussi une voiture de ce type dans la gamme du constructeur allemand à partir de 2026.

Beaucoup moins cher que la Corsa Electric

Le prix de base actuel de l’Opel Corsa Electric est de 36 050€. Autant dire que la différence sera de taille avec la citadine d’aujourd’hui, vendue bien plus chère que les compactes électriques chinoises les plus abordables (et pas loin des compactes électriques européennes). D’ailleurs, on se demande combien pourraient coûter d’éventuelles futures citadines électriques chinoises…