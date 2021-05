Opel Movano : du neuf et de l’électrique en fin d’année

Passé sous le giron de PSA désormais Stellantis, Opel ne pouvait laisser bien longtemps son Movano sous les atours de Renault, comme c’est le cas avec l’actuel Opel Movano. Le très prochain grand fourgon de la marque allemande sera donc non plus un clone du Renault Master mais des Peugeot Boxer et autre Fiat Ducato. Le lancement de ce nouveau Movano est annoncé pour la fin de l’année, et thermique comme électrique feront apparition commune.

La version électrique s’appellera Movano-e et reprendra les bases et caractéristiques des grands fourgons électriques Peugeot e-Boxer ou Citroën ë-Jumper. Le Movano-e affichera une puissance de 90 kW, soit 122 chevaux, et un couple instantané de 260 Nm. Les acheteurs auront le choix entre deux capacités de batteries, 37 kWh ou 70 kWh, pour une autonomie annoncée et maximale de 117 kilomètres dans le premier cas et de 224 kilomètres dans le second. Cette version électrique prendra place aux côtés des traditionnelles versions thermiques, déclinées autour du moteur Diesel 2,2 litres et allant de 120 à 165 chevaux. Ces motorisations sont toutes associées à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Jusqu’à 17 m³ de volume utile

L’Opel Movano est un grand fourgon, voire très grand. Il sera disponible en quatre longueurs (de L1 à L4) et trois hauteurs (H1, H2 et H3) apportant des volumes utiles allant de 8 à 17 m³. Pour les multiples transformations possibles, il sera aussi proposé en version plancher-cabine, châssis-cabine simple ou approfondie. À bord, la cabine comptera trois sièges de série et, pour la cabine approfondie, il sera possible d’avoir en option une seconde rangée pouvant accueillir quatre passagers. Enfin, ce nouvel Opel adoptera de nouveaux systèmes d’aides à la conduire comme le freinage automatique de sécurité, l’aide au remorquage, l’avertisseur de présence dans l’angle mort ou l’alerte de franchissement de ligne. Des équipements qui seront de série ou en option, selon le niveau de finition. Mais pour ces informations comme pour les détails et les tarifs de ce nouvel Opel Movano, il faudra attendre un peu.