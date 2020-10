Peugeot 3008 Hybrid et Hybrid 4: la carte verte - Salon de l'auto Caradisiac

Comment savoir si un Peugeot 3008 roule en mode électrique? C'est simple : une led bleue s'allume alors dans la partie supérieure de son pare-brise, signe que l'auto évolue sans émettre la moindre émission polluante. Selon les standards WLTP, l'auto est ainsi capable de parcourir jusqu'à 59 km avant que le moteur thermique reprenne la main (à ce propos, notez que les canules d'échappement très stylisées intégrées au bouclier arrère sont factices).

La 3008 hybride rechargeable est disponible en deux versions. L'entrée de gamme est assurée par une version Hybrid aux seules roues avant motrices et dont la puissance cumulée atteint 225 ch (à partir de 43 800 €).

La seconde est la 3008 Hybrid 4 à transmission intégrale, forte de 300 ch et disponible à partir de 53 800 €. Cette version propose quatre modes de conduite (Electric / Sport / Hybrid ou 4WD).

La recharge s'effectue en 7 heures sur une prise 220V classique, mais peut être bouclée en deux heures sur une Wall Box 32A si l'auto est dotée du chargeur 7,4 kW proposé en option à 300 € par Peugeot.

A l'usage, malgré un surpoids atteignant 340 kilos sur la version Hybrid 4, on retrouve les qualités routières qui ont assuré le succès du 3008, avec d'excellentes performances qu'accompagnent d'une direction précise et d'un amortissement efficace. Autre bon point, un volume de coffre qui n'est pas amoindri par la greffe du moteur électrique à l'arrière.

Prix de la Peugeot 3008 Hybrid neuve : de 43 800 € à 54 350 €

Prix de la peugeot 3008 Hybrid occasion : de 36 900 € à 58 000 €

L'avis fiabilité de Caradisiac

Quelques 4 ans de carrière ou presque pour ce 3008 deuxième opus. Et on peut d'ores et déjà faire un bilan sur sa fiabilité. Pas pour ses versions hybrides, qui sont bien plus récentes, et pour lesquelles on n'a pas ou peu de recul, mais pour les autres surtout.

Comme il est très vendu, il y a beaucoup de remontées de soucis. C'est normal, mais ce qui l'est moins, c'est que les problèmes sont tout de même assez graves et fréquents. Passons sur le souci de capot moteur qui vibre à haute vitesse. Presque tous les exemplaires ont ce souci, que certaines concessions arrivent à résoudre, d'autres pas. On trouve aussi pas mal de soucis électroniques, avec la tablette multimédia qui fait des siennes. La finition n'est pas top sur certains exemplaires, avec des garnitures qui se décollent (coques des sièges avant) ou des contreportes qui gondolent. Les panneaux de carrosserie sont parfois mal alignés ou bougent avc le temps. Le coffre

Côté moteur, quelques casses pures et simples du 1.2 Puretech 130, soucis de distribution sur ce même moteur. Les diesels peuvent consommer un peu d'huile, avoir une courroie de distribution bruyante.

Il y a eu aussi de nombreux rappels (capot, coupelles de suspension, ressorts de plaquettes de frein, sièges, etc.).

Il faut donc être particulièrement attentif en cas d'achat en occasion.