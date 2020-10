Peugeot 5008 restylé : rendez-vous lundi 7 septembre pour les premières images de l'essai

Le Peugeot 3008 est un carton commercial avec plus de 70 000 exemplaires écoulés en 2019 faisant de lui le SUV compact le plus vendu en France. Il est également le 4e modèle préféré des Français. Une performance tout simplement impressionnante. Une telle réussite fait toutefois de l'ombre à son grand frère le 5008, qu'on a tendance à oublier. Pourtant, le SUV 7 places de Peugeot suscite également un bel engouement avec près de 30 000 ventes en 2019, faisant de lui le leader de sa catégorie.

Comme le 3008, il bénéficie aujourd'hui d'un restyling. Celui-ci touche principalement la face avant : la calandre a été complètement repensée. Sans contours, elle intègre des motifs qui se prolongent sous les phares en formes d'ailettes. Le bouclier, qui remontait auparavant pour venir jusqu'au feu, est remodelé, ce qui permet d'avoir un bloc phare moins haché et un regard plus affirmé. L'autre grande nouveauté, ce sont bien entendu ces bandes de LED, qui ont toutefois une forme un peu différente de celles des gammes inférieures : plus droites et rectilignes.

À l’intérieur, les évolutions sont plus légères puisqu'on retrouve toujours le i-cockpit avec petit volant, l'instrumentation numérique haute et l'écran multimédia dont la taille augmente pour l'occasion pour atteindre 10 pouces au lieu de 8. L'équipement s'enrichit avec l'introduction de la vision nocturne avec détection des êtres vivants, du régulateur de vitesse avec fonction Stop&Go, ou encore du freinage d'urgence de dernière génération.

Pas de changement au niveau des motorisations et nous avons choisi la motorisation la plus vendue à savoir le BlueHDi 130 ch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se dérouleront dans la région de Chantilly.