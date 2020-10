Peugeot e-208 : un constructeur sort électriquement ses griffes - Salon de l'auto Caradisiac

Il semble qu'en matière de voiture électrique, deux tendances se dessinent selon les constructeurs. Soit on décide de concevoir un véhicule électrique en partant de rien, et différent des autres véhicules de la gamme, c'est ce qu'à fait Renault avec la Zoé, soit on décide de proposer une version 100 % électrique d'une voiture existante. C'est ce qu'a décidé Peugeot. Ainsi, la nouvelle 208, qui existe en essence comme en diesel, est proposée également en 100 % électrique, en ayant strictement le même look que les autres, à quelques détails près. Ainsi, l'électricité devient un carburant "comme un autre". Un choix de plus pour les acheteurs de 208.

Ainsi la e-208, qui ne se distingue des autres que par une couleur de barres de calandres et quelques monogrammes, est née, en même temps d'ailleurs que les versions thermiques.

Elle est dotée d'un moteur de 136 ch, et d'un pack de batterie de 50 kWh, qui lui autorise une autonomie selon le cycle WLTP de 340 km. Pas mal pour une citadine, mais un peu moins bien que sa rivale la Zoé, qui annonce 395 km.

Pour le reste, cette 208 "nucléaire" reste une 208. Comme ses homologues thermiques, elle propose un excellent compromis entre confort et efficacité. Douée dans les enchaînements de virages, elle est aussi étonnamment prévenante avec les passagers, sauf avec les grosses jantes des finitions hautes. Elle est aussi très silencieuse, évidemment.

Et côté performances, c'est explosif. Les accélérations sont vigoureuses, les reprises canon, grâce au couple disponible immédiatement de 260 Nm.

Las, elle est un peu chère, la gamme débute à 32 700 €, pour culminer à 37 750 €. Même avec le bonus écologique de 7 000 € (jusqu'à la fin de l'année), ça fait cher pour une citadine polyvalente, aussi économique à l'usage soit-elle.

Notre essai de la Peugeot e-208

Essai – Peugeot e-208 : à l'assaut de la Renault Zoé

L'histoire automobile française est jalonnée de duels sans pitié entre Peugeot et Renault avec des issues variées. Mais il restait un territoire sur lequel la marque au lion ne s'était pas encore aventurée, celui de la polyvalente électrique, laissant le champ libre au Losange avec la Zoé qui s'est donc taillée la part… du lion. Cette absence est cependant comblée aujourd'hui avec la e-208 qui ne vient pas pour faire de la figuration. L'élève peut-elle dépasser la maîtresse ? C'est ce que nous avons voulu déterminer en en prenant le volant pour la première fois au sud du Portugal. > Lire l'essai

Notre comparatif avec la Peugeot e-208

Peugeot e-208 vs Renault Zoé : l'ambition rencontre l'expérience

Nos vidéos de la Peugeot e-208

Que vaut la Peugeot e-208 en occasion ?

La e-208 n'a pas eu les honneurs encore d'articles occasion. Mais nous avons parlé quelque peu de sœur thermique. Et le bilan est plutôt positif. Elle commence aussi à arriver doucement en occasion sur les sites spécialisés, à des prix encore très élevés.

La Peugeot e-208 en occasion Les prix en neuf de la Peugeot e-208 : de 32 700 € à 37 750 € Les prix en occasion de la Peugeot e-208 : de 24 700 € à 38 400 € Plus de 120 annonces de Peugeot e-208 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Manuel Cailliot : La Peugeot 208 thermique semble bien née, avec des premières tendances très positives du côté de la fiabilité. Espérons que cela dure. Quant à la version e-208, elle devrait se révéler encore plus fiable. En effet, sauf catastrophe, les moteurs électriques sont plus fiables que les thermiques. Et les batteries sont rarement un problème aussi. Donc normalement, cela devrait bien se passer pour la e-208.

