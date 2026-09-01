Qui dit nouvelle rentrée, dit nouvelle identité pour les best-sellers de Peugeot. En effet, la marque au lion dévoile ce mardi 1er septembre 2026 la nouvelle série spéciale ENVY, disponible sur les 208 et 2008. Avec cette nouvelle série, Peugeot « apporte une touche supplémentaire de raffinement » à ces véhicules, qui se trouvent être respectivement le premier et le troisième véhicule particulier (VP) le plus vendu au premier semestre de l’année 2026.

En effet, d’après la PFA, la Peugeot 208 s’est vendue à hauteur de plus de 44 000 unités, ce qui fait d’elle la voiture la plus vendue sur les six premiers mois de l’année. La 2008, quant à elle, s’est vendue à plus de 30 000 unités, se classant à la troisième place des VP les plus vendus au premier semestre. Elle figure ainsi sept places devant sa rivale, la Renault Captur, qui se classe dixième des VP les plus vendus avec plus de 18 000 immatriculations.

Avec cette nouvelle série, les Peugeot 208 et 2008 ont encore plus d’allure qu’avec la finition portant le même nom. Des équipements ainsi que des éléments de design supplémentaires sont ajoutés aux modèles sur l’ensemble des motorisations électriques, hybrides et thermiques.

Un extérieur qui tape à l’œil

Avec cette nouvelle série, Peugeot a le souci du détail. Avec la série ENVY, les acheteurs découvriront la teinte inédite Vert Alvao, aux côtés des teintes Agueda, Blanc Okénite, Gris Artense, Gris Sélénium et Noir Perla Nera sur la 208.

Cette couleur verte apporte une petite touche de nostalgie puisqu’elle est un véritable clin d’œil à la mythique Peugeot 205 GTi Griffe.

La PEUGEOT 2008 adopte, de son côté, le nouveau Bleu Nazaré, en complément des teintes Bleu Obsession, Blanc Okénite, Gris Artense, Gris Sélénium et Noir Perla Nera.

Ces différentes livrées sont associées à un toit contrasté noir brillant sur la PEUGEOT 208 ENVY et à des barres de toit au traitement identique sur la PEUGEOT 2008.

Sont ajoutées à cela des jantes alliage bi-ton diamantées (16 pouces NOMA sur la PEUGEOT 208 et 17 pouces KARAKOY sur la PEUGEOT 2008) recevant « un vernis Black Mist qui souligne la géométrie de leur dessin », d’après le communiqué de Stellantis.

Un intérieur confortable

À l’intérieur des best-sellers de la marque au lion, la série ENVY propose « une sellerie exclusive tri-matière Tremezzo agrémentée de surpiqûres bleu-vert Opalite et d’un blason PEUGEOT imprimé assorti sur les appuie-têtes ». S’ajoute à cela une signature bleu-vert Opalite qui se déploie sur l’ensemble des contre-portes.

Grâce à la série ENVY, une exclusivité à la Peugeot 208 s’ajoute : « un ciel de toit Noir Mistral intégrant un éclairage à LED (plafonnier avant, liseuses arrière, miroirs de courtoisie). »

Qui dit confort, dit équipements supplémentaires. Avec la série ENVY, les deux modèles se dotent de série de l’accès et du démarrage mains libres, ainsi que d’une caméra de recul haute définition.

Les tarifs de la série spéciale ENVY

Évidemment, tous ces équipements et ce confort supplémentaire ne sont pas gratuits. Par rapport à la version Allure, la série ENVY est proposée 400 euros TTC plus cher pour pour cinq exclusivités mineures, qui ne changent que peu, voire pas, le confort ou l’expérience de conduite de l’automobiliste. Voici les tarifs :

PEUGEOT 208 ENVY

-PEUGEOT 208 ENVY Turbo 100 : 24 050 € TTC

-PEUGEOT 208 ENVY Hybride 110 AUTO : 26 950 € TTC

-PEUGEOT 208 ENVY Hybride 145 AUTO : 27 750 € TTC

-PEUGEOT 208 ENVY Électrique 136 (46 kWh) : 36 900 € TTC

-PEUGEOT 208 ENVY Électrique 156 (51 kWh) : 38 200 € TTC

PEUGEOT 2008 ENVY

-PEUGEOT 2008 ENVY Turbo 100 : 30 500 € TTC

-PEUGEOT 2008 ENVY Hybride 110 AUTO : 33 800 € TTC

-PEUGEOT 2008 ENVY Hybride 145 AUTO : 34 600 € TTC

-PEUGEOT 2008 ENVY Électrique 156 (51 kWh) : 40 700 € TTC