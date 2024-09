Peugeot Rifter restylé : le retour du diesel, une bonne idée ?

La gamme du Rifter restylé est d'une grande simplicité. Le petit diesel 1.5 BLueHDI 100 ch en boîte mécanique est disponible uniquement en entrée de gamme Allure, tandis que le BlueHDI 130 EAT8 n'est disponible qu'en haut de gamme GT. Le e-Rifter électrique, lui, est disponible avec les deux niveaux de finition.

En entrée de gamme Allure, le Rifter est un peu dépouillé, même s'il ne manque objectivement pas grand-chose. On notera cependant (et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo), qu'elle ne dispose que d'une seule porte coulissante, à droite. Mais les feux à LED, l'instrumentation numérique, le nouvel écran multimédia 10 pouces, la climatisation manuelle , les vitres électriques avant, la fonction Mirror screen avec Android Auto et Apple Car Play sans fil, le Bluetooth, le volant chauffant, l'aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux, l'aide au stationnement arrière, le frein de stationnement électrique, la tablette cache-bagages rigide positionnable sur deux niveaux, la capucine de rangement, tout cela est déjà de série. Mais les jantes de 16 pouces sont en tôle avec enjoliveurs.

Pour 5 250 € de plus, la finition GT ajoute la deuxième porte coulissante, bien pratique il est vrai, la lunette arrière ouvrante, la climatisation automatique bi-zone, les vitres arrière électriques, le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie (conduite autonome de niveau 2), les barres de toit, la caméra de recul 180 degrés, et les jantes alliage de 17 pouces. Elle se distingue aussi esthétiquement pour des rails de coulissage des portes arrière peints et un bas de bouclier avant en plastique imitation alu.

Les options sont rares. On peut citer le toit vitré avec espace de rangement sur le pavillon (730 €), le pack hiver à 300 € (pare-brise et sièges avant chauffants), le pack techno GT à 590 € (recharge par induction du smartphone, entrée et démarrage sans clé), le pack connect à 680 € (navigation, radars avant et latéraux, surveillance des angles morts).