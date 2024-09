Peugeot Rifter restylé : le retour du diesel, une bonne idée ?

Le Rifter fait partie d'une catégorie des ludospaces qui reste peu fournie. On compte bien sûr les cousins Citroën Berlingo, Opel Combo Life (mais il n'a pas encore annoncé le retour du thermique), et Toyota ProAce City Verso. Bien sûr, le grand rival est le Renault Kangoo, qui lui aussi existe en thermique et en électrique. Et il y a aussi le Volkswagen Caddy Life. Ce dernier est dans tous les cas de figure bien plus cher que ses rivaux, ne faisant payer ou presque, que son image de marque.

Les cousins Stellantis ou Toyota sont équivalents en prestations. Le Citroën est un peu moins cher mais le rapport prix équipement est quasi équivalent avec le Rifter. Le Toyota a l'argument, pour des prix comparables, d'une garantie plus étendue.

Mais c'est sans conteste le Renault Kangoo qui est le concurrent le plus féroce et le mieux placé. Affichant des prix très proches de ceux du Rifter, son rapport prix/équipement est plus favorable, et il a l'avantage de proposer des versions essence. Mais il est un peu moins maniable et volumineux côté coffre dans sa version courte.

À retenir : il rend jaloux les SUV

Comme les monospaces, les ludospaces sont passés de mode. Mais résistent tout de même mieux à la vague SUV, en affichant des prix inférieurs et des aspects pratiques bien supérieurs. Et c'est le cas de ce Rifter, qui a toujours été, depuis son ancêtre le Partner, très doué à ce jeu-là...

Les astuces d'aménagement, les volumes records, font de lui le champion des familles. Les tarifs contenus font plaisir à l'heure où "tout est cher". Et le retour des moteurs diesels permet de faire baisser la note par rapport à la seule proposition qui persistait jusqu'alors, l'électrique. Des prix en baisse, et une polyvalence retrouvée, grâce à une autonomie enfin décente, face à l'indigence de celle du e-Rifter.

Force est de constater que l'électrification, sur ce genre de véhicule destiné à la famille et au voyage, ce n'était pas la bonne idée. Revenir en arrière, même si c'est avec un moteur diesel, donc Crit'Air 2 au mieux, n'est donc pas une mauvaise idée, et devrait relancer les ventes.

Dans tous les cas, le Rifter, et ses camarades ludospaces, font mieux sur tous les plans que n'importe quel SUV, pour ceux qui ne sont pas à la recherche de la meilleure qualité de finition possible.

Caradisiac a aimé

La polyvalence retrouvée

Le confort de suspension

L'insonorisation réussie du diesel

L'habitabilité aux places arrière

Le volume de coffre énorme

Les aspects pratiques (rangements, tablettes aviation, portes coulissantes)

La consommation très mesurée (et donc l'autonomie importante)

Pas d'augmentation des prix avec le restylage

Caradisiac n'a pas aimé

L'assise un peu courte des sièges avant

Les aides à la conduite intrusives

La visibilité vers l'avant

La boîte peu réactive en conduite dynamique

Le plancher pas complètement plat banquette rabattue (mais presque, c'est dommage)