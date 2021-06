Porsche 911 : la GTS est de retour

À chaque nouvelle génération de la 911, Porsche prend son temps pour compléter la gamme. Il a donc fallu attendre deux ans et demi pour découvrir la variante GTS de la 992. Mais au moins celle-ci arrive directement avec les silhouettes coupé, cabriolet et Targa.

La GTS est placée entre la Carrera S et la Turbo. Pour la 992, le six cylindres à plat développe 480 ch, soit 30 ch de plus que la Carrera S et 30 ch de plus que l'ancienne GTS. Le couple maxi est de 570 Nm, en hausse de 20 Nm. Le client a le choix entre une boîte de vitesses manuelle 7 rapports ou une boîte double embrayage PDK 8 rapports. Pour le coupé et le cabriolet, le client a aussi le choix entre propulsion ou quatre roues motrices. La Targa a d'office la transmission intégrale.

Le système de freinage est repris à la Turbo. La suspension est aussi dérivée de la Turbo, en étant adaptée toutefois à la GTS. En boîte PDK, le coupé Carrera GTS 4 passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, une amélioration de 3 dixièmes par rapport au précédent modèle.

Côté look, on retrouve les éléments noirs, signature des GTS. Plusieurs éléments sont ainsi repeints dans cette teinte, comme la grille du moteur, les jantes (avec écrou central, reprises à la Turbo S) ou les monogrammes. Sur la Targa, l'arceau adopte un aspect foncé. À bord, un revêtement microfibres recouvre la partie centrale des sièges, la jante du volant ou encore la boîte à gants. Le levier de la boîte manuelle a été raccourci de 10 mm. Porsche indique avoir allégé l'insonorisation, afin de mieux profiter du son du moteur.

Pour la première fois, la GTS est aussi proposée avec un pack Lightweight Design, qui permet de gagner 25 kg. Il supprime les sièges arrière et comprend des sièges baquets intégraux en polymère à renfort fibre de carbone, un vitrage arrière et une batterie allégés.

Les prix commencent à 144.022 €.