Porsche vise le Lamborghini Urus avec un Cayenne radical

La gamme des Cayenne et Cayenne coupé comporte déjà une variante à plus de 600 ch avec les Turbo S-E Hybrid. Mais en thermique pur, c'est le Turbo qui assure le job avec ses 550 ch. Un moteur repris sur cet inédit Cayenne coupé dont on ne connait pas encore le nom définitif.

Porsche dévoiles des images des essais du prototype avec le pilote Walter Röhrl au volant. Le V8 4.0 biturbo d'origine Audi a été retravaillé pour atteindre les 640 ch. C'est un peu plus que ce que l'on trouve sur l'Audi RS Q8, l'un des SUV les plus puissants du groupe Volkswagen, mais c'est aussi un tout petit peu moins que le Lamborghini Urus et ses 650 ch. Des combats de grands coqs dans une même basse cour, puisque Audi RS Q8, Porsche Cayenne Coupé ici présent et Lamborghini Urus reposent sur la même plateforme et adoptent le même moteur.

Porsche précise que cette variante sera réservée au coupé, plus léger que le Cayenne, et au centre de gravité plus bas. Il devrait quand même dépasser les deux tonnes, malgré l'emploi de carbone à certains endroits.