Portrait de déconfinés - Un loueur de voitures : des clients ont dû garder leur location pendant le confinement

À partir de la mise en place du confinement le 17 mars, la plupart des agences de location de véhicules en France ont commencé à fermer leurs portes. Seules celles dans les gares, les aéroports, dans les grandes villes sont éventuellement restées ouvertes. Dans ce contexte exceptionnel, certains clients se sont retrouvés bloqués - et surtout confinés - sans possibilité de rendre leur location.

Or, rares sont les enseignes qui ont affiché et annoncé officiellement renoncer aux frais de locations durant cette période. Divers témoignages sont parvenus à Caradisiac pour confirmer qu'il a été demandé à des clients de prolonger leur location et de la régler. C'est d'ailleurs ce que nous confirme le loueur d'Enterprise interrogé dans notre vidéo, même s'il est évident que des arrangements ont parfois pu être aussi trouvés.

Il n'y a guère qu'Europcar à expliquer clairement sur son site Internet que "si vous êtes, ou soupçonné d'être infecté et que vous devez vous mettre en quarantaine et que vous ne pouvez donc pas rendre votre voiture de location (...), votre location ne sera pas facturée à partir du moment où vous nous aurez contactés." Pour ce qui est de la compagnie américaine Enterprise, aucune information particulière relative au Coronavirus n'apparaît sur son site Internet.

À l’inverse, la majorité des loueurs ont mis à jour leur site, pour répondre notamment à certaines questions élémentaires. Tous ou presque par exemple annoncent des mesures renforcées quant au nettoyage des véhicules entre les locations. Maintenant, c'est un fait, ils se montrent guère bavards sur les conditions applicables dans le cas où la location ne serait pas rendue dans les temps, du fait du confinement. Si négociations il devait y avoir, nous vous recommandons vivement de bien vous reporter à toutes les clauses de votre contrat avant d'entreprendre une telle démarche.

Pour ce qui est des annulations de réservation, la quasi-totalité des loueurs déclarent les accepter sans frais. Il est à rappeler à ce propos de toute façon que l'ordonnance n° 2020-315 en date du 25 mars 2020 doit s'appliquer. Ainsi, selon ses modalités, toute demande d'annulation d'une réservation présentée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 doit donner lieu, a minima, à un avoir du montant correspondant au montant total qui avait été prépayé par le client. Mais si le client ne l'utilise pas - c'est son droit -, il doit être intégralement remboursé du montant de son avoir au bout des 18 mois.

