Premières images du DS N°8, un vrai parfum de haut de gamme français ?

La semaine dernière, Ds Automobiles montrait pour la première fois son nouveau modèle haut de gamme via des images d’un exemplaire camouflé. Cette fois, la marque « premium » du groupe Stellantis dévoile son nom : ne l’appelez pas « DS 8 », le nouveau crossover basé sur la même architecture STLA Medium que celle du récent Peugeot E-3008 se nomme finalement « N°8 ». Toujours en recherche d’image, la marque française semble s’inspirer du célèbre parfum « Numéro 5 » de Chanel pour asseoir son positionnement luxueux.

Ce « N°8 » s’inscrira, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, sur la malle arrière du véhicule. Dans son communiqué officiel, DS Automobiles précise que Le « ° » est quant à lui dessiné comme une pointe de diamant, « symbole d’élégance et de savoir-faire ». Carrément.

Une planche de bord « inspirée du nautisme »

DS Automobiles dévoile aussi la planche de bord du N°8, affichant un design à la fois classique, minimaliste et travaillé dans le détail. On remarque un volant aux quatre branches assez singulier, deux afficheurs numériques (dont une grosse dalle centrale au format paysage) et une sellerie dont le revêtement ressemble à de la suédine dans ces premières images (idem pour l’habillage des contreportes).

Allez, plus que quelques heures avant de pouvoir découvrir l’auto en entier et en détail. Elle sera entièrement électrique mais devrait avoir droit à des variantes hybrides ou hybrides rechargeables pour maximiser ses chances, elle qui veut incarner le luxe à la Française là où la berline fabriquée en Chine DS 9 avait échoué. Si ce N°8 ne marche pas d’ailleurs, on imagine que l’avenir de DS Automobiles pourrait être remis en question en cette période délicate pour le groupe Stellantis.