Quand Porsche vendait du rêve aux vanlifers

Pas de ça chez nous. Pensez donc, un utilitaire, voir un van, chez Porsche, c’est péché. Pourtant, en certaines circonstances, le besoin s’est fait nécessité et le dogme a été écarté. Comme dans ces années 80 ou la firme de Stuffenhausen survolait le Dakar. Mais pour que ses 911 puis 959 soient à l’arrivée, il leur fallait des véhicules d’assistance.

La marque s’est d’abord tournée vers l’ennemi d’à côté, à Stuttgart, ou Mercedes disposaient de camionnettes suffisamment vivaces. Mais ça la fichait mal. Alors la division course de Porsche a demandé à ses ingénieurs de se pencher sur un Combi Volkswagen. Après tout, la marque est une vieille connaissance, presque un frangin au papa commun.

Le Combi de course

En plus, le Combi, le T3 dans ces années-là, disposait d’une architecture que l’on connaissait bien chez Porsche : une propulsion avec un moteur à plat disposé à l’arrière. En plus, le van Volkswagen existe en version syncro, et donc à 4 roues motrices. Idéal pour les dunes. Banco, les mécanos se mettent au boulot.

Ainsi, en 1983 est né le Combi Porsche B32. À la place du 4 cylindres à plat vient se nicher le bon vieux flat-six 3.2 l et 231 ch de la 911 Carrera. La transmission et les liaisons au sol sont dépecées et remplacées par des pièces maison, comme les jantes, signées Fuchs comme il se doit. Pareil pour le volant et les compteurs. Au final, la camionnette est capable d’atteindre 185 km/h en off road. Pas mal pour une assistance rapide.

Mais comme les modifications sont importantes, il faut tout homologuer puisque le Dakar se court sur route ouverte. Alors Porsche va fabriquer une trentaine de ces drôles de Combis qui vont, par la suite, s’égayer dans la nature et dans les garages de quelques collectionneurs. Combien coûtait-il ? On n’en a pas la moindre idée puisque la camionnette de sport n’a jamais figuré au catalogue de la marque, mais il y a quelques années, l’un d’eux a été vendu près de 365 000 euros. Il avait 130 000 km au compteur.

Depuis, le Dakar s’en est allé, Porsche a stoppé son programme de rallye-raid et ses délires utilitaires. Mais pas tout à fait. En 2018, la marque a intégré le groupe VW au travers de participations croisées et histoire de saluer le mythe Combi, ses designers se mettent au travail pour concocter un engin bizarre très très lointainement inspiré des T1 et T2. Un concept est assemblé et baptisé Porsche Vision Renndienst.

La star du camping

Au menu : un poste de conduite central, six places modulables, un moteur électrique et des batteries cachées dans le plancher, comme d'habitude. Sauf que l’engin n’aura même pas le droit d’être admiré par le public, l’événement qui devait rendre hommage au Combi est annulé et le PVR s’en est allé finir sa vie dans le fond d’un hangar du siège de Porsche.

Dommage, car à son volant, un vanlifer fortuné aurait pu, en passant par Westfalia, se pavaner en Porsche à toit relevable, avec popote intégrée et douchette comprise. De quoi devenir durablement la star du camping.