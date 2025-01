Quand Renault voulait remplacer les voitures à trois portes par des SUV

Les bureaux d’étude des constructeurs automobiles regorgent de projets intéressants dont la plupart n’ont jamais dépassé le stade de la planche à dessin ou de la maquette dans le meilleur des cas. Les spécialistes de Losange Magazine exhument d’ailleurs régulièrement des projets secrets de Renault qui ont ensuite été abandonnés. Après le DFB, sorte de coupé familial imaginé en 2013 par les designers du constructeur français, ou l’Espace Coupé, un modèle à la vocation haut de gamme présenté à la direction du constructeur en 2016, voilà cette fois le HJA.

Ce HJA date lui aussi de 2016 et prend la forme d’un gros crossover citadin ressemblant lui aussi à un coupé surélevé, mais avec cinq portes comme l'Espace Coupé et non pas trois cpmme le DFB. A cette époque, Renault commercialisait déjà le Captur de première génération et venait de lancer le Kadjar sur le terrain des modèles crossovers familiaux.

Dans l’esprit, le HJA devait remplacer les déclinaisons à trois portes des citadines et des compactes (les Clio et Mégane « coupé », donc) qui commençaient déjà à disparaître du marché automobile européen tout en gardant un petit format, de la praticité et un prix accessible.

Jugé trop risqué

Comme le confie l’actuel directeur du style du groupe Renault aux journalistes de Losange Magazine Laurens van den Acker, ce projet HJA (dont la version de série aurait pu s’appeler « Atlas » d’après la même source) a ensuite été abandonné par Renault. A l’époque, le constructeur gérait déjà beaucoup de lancements de produits et a ainsi sacrifié le HJA.

La formule du HJA paraît d'autant plus cohérente actuellement au vu de l'engouement toujours plus marqué de la clientèle pour les SUV quel que soit le segment. Dans le cas du DFB en revanche, on ne saura donc jamais s’il y avait un potentiel de vente pour les crossovers à trois portes sur le marché des marques généralistes mais au vu du succès moyen du Volkswagen T-Roc Cabriolet, de l’abandon de la carrosserie à trois portes de l’Evoque par Land Rover sur sa seconde génération de modèle ou encore de l’échec retentissant du Nissan Murano cabriolet aux Etats-Unis, rien n’est moins sûr. N’oublions pas non plus l’insuccès du fameux Renault Avantime, ce coupé totalement hors normes qui essayait lui aussi de mélanger les genres pour séduire.