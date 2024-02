Que signifie la baisse des ventes de voitures électriques en Californie ?

La Californie fait partie de ces régions du monde les plus à la pointe sur la voiture électrique. Certes, elle se situe dans un pays où les grosses voitures et les moteurs thermiques à la cylindrée généreuse pullulent (quasiment) sans entraves et où le prix du carburant d’origine fossile incite les automobilistes à conserver leurs véhicules à pétrole. Mais cet état est traditionnellement le plus militant du pays sur les autos à zéro émissions et a même récemment entériné son projet d’interdire la vente des véhicules neufs thermiques neufs à partir de 2035. Un projet qui rappelle d’ailleurs celui du Vieux Continent, dans un état où 21,4% des voitures neuves vendues en 2023 étaient déjà électriques (c’est-à-dire plus que la moyenne européenne actuelle).

Mais justement, même en Californie cette progression des voitures électriques semble se heurter à une baisse de la demande de la part des consommateurs. Pour la première fois depuis que les autos à zéro émissions se sont mises à se multiplier dans l’état du sud-ouest, ces ventes ont baissé sur deux trimestres d’affilée. Dans un contexte où ces voitures électriques posent question de l’autre côté de l’Atlantique, avec des concessionnaires qui se plaignent de ne pas arriver à écouler leurs stocks envoyés par les usines, voilà un nouvel élément qui risque de servir les détracteurs de cette technologie appelant le gouvernement américain à revoir sa stratégie.

Pour rappel, l’état fédéral américain a mis en place des aides importantes pour inciter les constructeurs automobiles à construire des usines de véhicules électriques sur le sol du pays et les automobilistes à se tourner vers ces machines. Or, à moins d’un an des élections présidentielles du pays, le camp républicain derrière Donald Trump milite précisément pour revoir cette stratégie et arrêter d’inciter les Américains à acheter des voitures électriques.

Un moment de flottement

Ailleurs dans le monde, le ralentissement de la croissance des véhicules électriques pose aussi question. En France, les autos à brancher continuent de gagner du terrain grâce notamment au bonus écologique. Mais plus en Allemagne où ces aides viennent d’être supprimées faute de budget. Alors que d’autres pays comme l’Italie essaient enfin de pousser leurs citoyens à embrasser la technologie électrique en déployant eux aussi de nouvelles aides, le premier producteur mondial de ces autos commence à s’inquiéter : en Chine où il s’est vendu environ 25% de voitures électriques neuves en 2023, la progression de ces modèles a faibli l’année dernière et le gouvernement estimait récemment que l’offre formée par les nombreux constructeurs automobiles couvrait déjà la demande des clients. Il déclarait même qu’il fallait désormais les dissuader d’ajouter trop de nouveaux produits sur le marché.

La Chine et dans une moindre mesure la Californie (qui essaie de peser à son niveau sur toute la stratégie fédérale des Etats-Unis) contribuent largement à porter la croissance de l’automobile électrique depuis de longues années. Voilà pourquoi constater un ralentissement de cette croissance des voitures électriques (ou même un repli comme en Californie) indique que l’industrie automobile mondiale arrive peut-être à un palier plus difficile que prévu à dépasser. Il y a quelques jours, Porsche remettait d’ailleurs en question le calendrier européen visant à interdire la vente de voitures neuves sur le Vieux Continent en 2035. Tesla s’attend de son côté à une année 2024 difficile, mais la marque d’Elon Musk espère reprendre sa marche en avant dès 2025 grâce à l’arrivée de son modèle à 25 000€. Ford a récemment revu à la baisse sa stratégie sur l’électrique et Audi a déplacé des investissements sur le développement d’une nouvelle famille de modèles thermiques.

Peut-être, simplement, que le marché attend aussi des véhicules électriques moins chers et aux qualités déterminantes. Chez nous et dans le reste de l’Europe, les Citroën ë-C3 et autres Renault 5 E-Tech vont-elles permettent aux voitures électriques de reprendre du poil de la bête après des années où ce sont surtout les SUV de luxe qui se sont multiplié ? La nouvelle petite Tesla va-t-elle permettre elle aussi de convaincre de nouveaux clients en nombre sur les principaux marchés de la planète ? Attendons de voir si les chiffres de vente de l’année 2024 font mentir ces statistiques récentes que ce soit aux Etats-Unis, en Chine ou en Europe.