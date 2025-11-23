Quel avenir pour Doriane Pin, la nouvelle championne française ?

C’est sans doute le meilleur espoir féminin chez les pilotes français. Doriane Pin, âgée de 21 ans, vient d’être sacrée championne de la série F1 Academy, cette compétition organisée en marge des courses de Formule 1 et réservée aux femmes (avec des monoplaces de type F4 pour les départager). Elle a réalisé une seconde saison très solide après avoir terminé 2ème l’année dernière, surclassant sa plus proche rivale Maya Weug qui a fait une grosse faute sur ce dernier week-end de course à Las Vegas.

Elle succède ainsi à la Britannique Abby Pulling, championne de F1 Academy 2024. Avant ce sacre, Doriane Pin avait déjà réussi à remporter le championnat Ferrari Challenge en 2022 mais aussi les 24 Heures de Spa la même année avec Sarah Bovy et Rahel Frey, dans la catégorie « Gold » positionnée au-dessous des meilleurs « Platinum », qui roulent pour les équipes d’usine des constructeurs.

Et maintenant ?

La grande question, c’est évidemment de savoir ce que va pouvoir faire Doriane Pin auréolée de ce joli titre de F1 Academy. Soutenue par Mercedes dans sa filière de jeunes pilotes, elle pourra sans doute viser des championnats monotypes du genre de la F3 ou même de la F2.

Mais pour l’instant, la dernière marche à gravir reste délicate : Abby Pulling, championne de F1 Academy en 2024, vient de terminer dixième du championnat de F3 britannique 2025 après avoir fini 7ème dans cette série en 2024 (en même temps que sa saison victorieuse en F1 Academy). Doriane Pin, elle, a réussi à remporter le championnat de F4 d’Asie du Sud-Est en 2023 avant de terminer 10ème dans le championnat des Emirats Arabes Unis. Elle a ensuite échoué en 27ème position en 2024 dans la Formule Régionale Europe, à laquelle elle participait en complément de sa première saison de F1 Academy.

Vivement la suite !

N’oublions pas que Doriane Pin n’avait jamais fait de monoplace avant l’année 2023 et doit encore accumuler du temps de roulage et de l’expérience au volant de ces voitures. Il lui reste en tout cas à gravir la marche la plus difficile de toutes, celle des championnats majeurs où l’on trouve tous les meilleurs espoirs et autres pilotes d’usine. Compte tenu de sa marge de progression, il y a en tout cas de l’espoir.