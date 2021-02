Renault Arkana : tout ce qu'il faut savoir avant l'essai sur Caradisiac

Le Renault Arkana en bref - SUV coupé compact - Moteurs : essence de 140 et 160 ch, hybride simple de 140 ch - Commercialisation en mars 2021

Il a pris son temps, mais l'Arkana est sur le point de rejoindre les concessions françaises. Les premiers exemplaires sont en cours de livraison, mais la consigne officielle passée au réseau est de garder le véhicule caché/bâché jusqu'aux portes ouvertes mi-mars ! Avant cela, place aux premiers essais.

La semaine prochaine, Caradisiac va enfin prendre le volant de ce véhicule inédit chez Renault, un SUV coupé. Et c'est même un des premiers engins de ce type chez un constructeur généraliste. Si le Losange n'a pas la main trop lourde sur les tarifs, l'Arkana peut d'ailleurs être un joli succès et permettre à la marque de prendre une petite revanche sur le Peugeot 3008, dont les scores de ventes humilient ceux du Kadjar.

Si l'Arkana est placé sur le segment des compactes, avec une longueur de 4,57 mètres, sa base technique est celle du Captur. C'est d'ailleurs la grosse différence avec l'Arkana proposé en Russie depuis 2019, qui a une plate-forme low-cost de Duster.

Notre Arkana a le droit à la plate-forme CMF-B. Plus moderne, elle permet d'avoir une motorisation hybride. C'est d'ailleurs celle que Renault veut mettre en avant. Il s'agit de l'E-Tech avec hybridation simple, comme sur la Clio. Ce bloc sera accompagné par des essences micro-hybrides de 140 et 160 ch. Mais pas de diesel.

Côté look, le modèle reprend la silhouette typique de ces modèles, avec un pavillon qui plonge rapidement, une lunette très inclinée et une malle haut perchée. De profil, on peut lui trouver des airs de Talisman surélevée. On retrouve de cette dernière les feux qui se prolongent jusqu'au logo. Pour asseoir son positionnement sportif, l'Arkana profite d'une version RS Line, au look plus démonstratif.

À l'intérieur, on retrouve en bonne partie la planche de bord du Captur. Celle-ci est soignée et techno, avec instrumentation numérique et écran tactile vertical de 9,3 pouces. L'équipement est à jour : vision 360°, conduite semi-autonome sur autoroute avec maintien dans la voie et régulateur de vitesse actif… Le volume de coffre est de 513 litres pour les essences et 438 litres avec l'E-Tech.

La version européenne de l'Arkana a fait ses débuts en public en octobre 2020, lors de l'événement "Renault eWays". L'occasion pour nous de vous le faire découvrir en avant-première, dans sa livrée RS Line.

Comparer la Citroën C4, le Peugeot 3008 et le Renault Arkana peut sembler incongru, voire inadapté. Pourtant ces trois modèles partagent plus de points communs qu’on pourrait le penser. Démonstration au travers d’une première confrontation.

Le prochain rendez-vous sur Caradisiac : le premier essai, le mercredi 3 mars.

Avant ses débuts dans les concessions, lors d'une opération portes-ouvertes mi-mars, l'Arkana sera à l'essai sur Caradisiac. L'occasion aussi de découvrir ses prix.

