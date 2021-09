Renault dévoile le Trafic restylé

Fin 2020, Renault a dévoilé le restylage des Trafic adaptés au transport de personnes (Combi, SpaceClass). Il a donc fallu attendre près d'un an pour que la mise à jour profite aussi à l'utilitaire, pourtant plus important en matière de ventes.

Cette refonte intervient sept ans après le lancement de la troisième génération du Trafic. Elle est importante, afin de maintenir les ventes plusieurs années de plus, les utilitaires ayant toujours un cycle de vie très long.

Le Trafic reçoit ainsi un tout nouveau visage. Le capot moins plongeant et généreusement nervuré donne l'impression de plus de robustesse. Les optiques remontent moins vers le pare-brise. Elles font corps avec la large grille de calandre. Il y a de nouveaux enjoliveurs et des jantes 17 pouces inédites.

Mais le plus gros changement, il est à l'intérieur. La planche de bord est entièrement revue, avec des formes plus soignées qui font monter en gamme le Trafic. Au centre, il y a un nouvel écran tactile 8 pouces, avec les compatibilités Apple CarPlay et Android Auto. Le Trafic a enfin une connectivité au niveau ! Il gagne aussi un chargeur de smartphone à induction. Les portes revues ont des accoudoirs élargis.

Le Trafic met toujours l'accent sur les astuces. Il gagne une boîte à gants façon tiroir. On peut replier le dossier du passager central pour transformer la cabine en bureau mobile ou salle de déjeuner. La version fourgon est disponible en deux longueurs et deux hauteurs, avec des volumes utiles variant de 5,8 à 8,9 m3. Dans la version L2, une trappe dans la cloison permet d'avoir une longueur de chargement de 4,15 mètres.

Le restylage est l'occasion de rattraper une bonne partie du retard en matière d'équipements. Le Trafic adopte enfin le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, l’alerte de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort, le freinage actif d’urgence, la reconnaissance des panneaux routiers avec alerte de survitesse ou encore les aides au parking avant, arrière et latéral.

Sous le capot, on trouve quatre moteurs diesel, de 110 à 170 ch. Les modèles 150 et 170 ch peuvent être associés à une boîte double embrayage EDC. Disponible à la commande dès aujourd'hui, le Trafic restylé arrivera sur les routes fin 2021.