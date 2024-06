Renault fait son show

De la rue rien d’ostentatoire. Il faut savoir détourner le regard de la tour Eiffel érigée en point de mire et lever les yeux jusqu’au fronton jaune clinquant pour avoir idée que c’est bien ici¹. Passer le porche, longer l’entrée et s’avancer dans une ancienne menuiserie à l’imposante verrière.

Et soudain changement d’univers.

Sur fond de jaune clinquant, vert pimpant et bleu pétant l’ensemble invite dans un voyage rétro futuriste autour de la R5 E-Tech Electric. Une oscillation entre lieu de vie, galerie d’art, concept store et showroom automobile. Musique, mode, gastronomie, tech, design² s’étalent sur 1 800 m². L’occasion de découvrir l’univers R5, de baguenauder entre le nostalgique mur d’exposition de la première R5, de dialoguer avec l’avatar Reno nourri à IA (demandez-lui de vous raconter une histoire drôle ou de vous convaincre d’acheter une R5 E-Tech Electric) ou encore d’admirer l’exposition de 60 collages signés de l’artiste Erró dédiés à la R5. L’occasion également de découvrir la série spéciale Roland-Garros (sortie prévue en 2025) avec tapis de sol couleur terre battue et e-shifter façon manche de raquette de tennis.

Une boutique met en avant une fashion collection réalisée avec Agnès b., les pulls marins Saint James aux couleurs iconiques de la R5 ou bien encore une ligne de produits sportifs (skate, surf...) et technologiques innovants. Si vous vous intéressez aux sonorités, la genèse de la collaboration entre Renault et Jean-Michel Jarre et l’histoire du développement du nouveau son R5 vaut son pesant de décibels. Une carte concoctée par Xavier Pincemin (ex top chef) invite à la grignote.

Cette grande maison accueillera également concerts, talks et émissions de radio en live. Une série d’activités est également proposée pour les enfants avec des cours de judo dispensé par les membres de la fédération française ou encore des ateliers coloriage. Le tout, gratuitement sur inscription. Une plongée nostalgico-futuriste dans l’univers pim- pam-pop de la sympathique citadine au losange.

1 - 66 rue Saint Dominique, 75007 Paris. Jusqu’au 15 septembre.

2 - programmations Maison 5