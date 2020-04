Renault Mégane restylée (2020) : les finitions, l'équipement

Présentée en février, la Mégane restylée doit arriver dans les concessions Renault en juin… même si le lancement peut subir un retard, le Covid-19 ayant mis à l'arrêt les usines.

L'offre de motorisations

On retrouvera l'essence 1.3 TCe, décliné en 115, 140 et 160 ch. Il y aura aussi une nouvelle déclinaison 100 ch pour l'entrée de gamme. Les 100 et 115 ch seront associés à une boîte manuelle 6 rapports, le 160 ch aura d'office la boîte automatique double embrayage EDC à 7 rapports, tandis que le 140 ch laissera le choix. Côté diesel, le 1.5 Blue dCi sera décliné en 95 et 115 ch, ce dernier laissant aussi le choix entre BVM 6 ou EDC 7. La RS sera toujours au programme, avec désormais 300 ch pour les deux modèles (classique et Trophy).

La grande nouveauté technique sera l'arrivée de l'hybride rechargeable, d'abord sur la carrosserie break. Ce modèle E-Tech Plug-in développera 160 ch et aura une batterie de 9,8 kWh, pour une autonomie électrique de 50 km.

Les finitions et principaux équipements de série

Life : phares full LED, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, rétros électriques et dégivrants, banquette 1/3-2/3, vitres avant électriques, radio Bluetooth avec écran 4,2 pouces…

: phares full LED, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, rétros électriques et dégivrants, banquette 1/3-2/3, vitres avant électriques, radio Bluetooth avec écran 4,2 pouces… Zen : Life + jantes 16 pouces, aide au parking arrière, écran 7 pouces dans l'instrumentation, capteur de pluie et de luminosité, accès/démarrage mains libres, climatisation automatique, vitres arrière électriques, Easy Link sur écran tactile 7 pouces avec connectivité Android Auto et Apple Car Play…

: Life + jantes 16 pouces, aide au parking arrière, écran 7 pouces dans l'instrumentation, capteur de pluie et de luminosité, accès/démarrage mains libres, climatisation automatique, vitres arrière électriques, Easy Link sur écran tactile 7 pouces avec connectivité Android Auto et Apple Car Play… Intens : Zen + antibrouillards LED, aide au parking avant, détection de fatigue du conducteur, alerte franchissement de ligne, lecture des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, caméra de recul, Multi Sense, frein de parking électrique, accès par smartphone, navigation sur écran tactile vertical 9,3 pouces…

: Zen + antibrouillards LED, aide au parking avant, détection de fatigue du conducteur, alerte franchissement de ligne, lecture des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, caméra de recul, Multi Sense, frein de parking électrique, accès par smartphone, navigation sur écran tactile vertical 9,3 pouces… RS Line : Intens + jantes 17 pouces, boucliers spécifiques, sièges avant avec appuie-tête intégré…

La grille des prix devrait être dévoilée d'ici début mai.