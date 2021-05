Renault : une nouvelle usine de batteries à Douai

En réponse à

2000 emploi de gagné pour promouvoir le VE mais combien de perdu avec l'abandon de thermique qui se fait de plus en plus ressentir ? Pas plus tard que ce week-end je parlais avec un ami artisan (garagiste) qui me disait 'encore heureux qu'on a la retraite dans 10ans' 'je ne sais pas comment j'aurai pu faire autrement plus longtemps'

M'enfin peut être est ce un cas particulier... Je m'inquiète un peu quand même pour les garagistes