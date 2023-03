Renaut Espace VI (2023) : révélation le 28 mars

Depuis plusieurs années, les constructeurs maîtrisent parfaitement l’art du teasing. Renault n’en est pas à son coup d’essai et procède de la sorte pour son nouvel Espace. Après avoir officialisé son nom en janvier dernier et dévoilé une partie de sa silhouette et ses optiques arrière, c’est désormais le toit panoramique qui est mis en avant.

Afin de donner une grande sensation d’espace, Renault n’a pas lésiné sur cet équipement puisque sa surface dépasse le mètre carré. En effet, il mesure 1,33 m de long sur 84 cm de large, sans jonction ni traverse. En contrepartie, il reste fixe.

On reconnaît sur les images fournies par Renault la planche de bord de l’Austral. Les deux modèles bénéficient du même mobilier puisqu’il partage une plateforme identique (CMF-CD). Il aurait été beaucoup trop coûteux de concevoir et d’industrialiser une planche de bord spécifique pour le « grand Austral ».

Le look extérieur présentera aussi des similitudes, notamment au niveau de l’avant. En revanche, le profil et la partie arrière devraient être plus spécifiques du fait de la longueur accrue (environ 20 cm). Le but est bien d’accueillir sept passagers.

Côté moteur, il viendra piocher sous le capot de l’Austral pour proposer des motorisations hybrides et hybrides rechargeables.

La marque au losange présentera au complet son Espace le 28 mars. D’ici là, il n’est pas impossible que l’on ait droit à un autre teaser montrant un autre détail, comme le repose main coulissant par exemple.