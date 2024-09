Rendez-vous demain mercredi pour les premières images en direct de l'essai du Ford Puma restylé

Né petit coupé 2+2 dans les années 1990, le petit Puma est devenu le best-seller des ventes de Ford en Europe après avoir pris la forme d'un crossover citadin en 2020. Il faut dire que l'Américain ne manque pas d'arguments. Look dynamique, grand coffre, comportement routier agile, efficient moteur microhybride fonctionnant à l'éthanol ou avec une boîte auto double-embrayage réussie lui permettent de tenir tête sans complexes aux ténors du segment que sont les Renault Captur, Peugeot 2008 et VW T-Cross/T-Roc. Un succès incontestable qui a même poussé sa célèbre sœur aînée Fiesta à prendre sa retraite…

En fait, seule sa planche de bord sans grand cachet pouvait réellement rebuter. Justement, Ford profite lui offre un restylage afin de la redessiner intégralement et lui offrir des systèmes d'instrumentation et multimédia plus modernes. À l’extérieur, les modifications sont plus ténues : hormis le positionnement d'un plus grand logo dans la calandre, la nouvelle signature lumineuse en forme de C et une inédite teinte "gris cactus", pas grand-chose à signaler.

Un grief vite oublié au regard des progrès technologiques. Pêle-mêle, le Puma intègre la connectivité 5G, un écran tactile de 12'' (au lieu de 8'') avec réplication smartphone sans fil, une instrumentation de 12,8'' (contre 12,3'' auparavant), une commande vocale évoluée, des projecteurs adaptant le faisceau en continu avec une technologie Matrix LED.

Le Puma pourra même conduire quasi seul avec la boîte auto puisqu'il proposera, en plus du régulateur adaptatif jusqu'à l'arrêt, le centrage dans la voie de circulation agissant sur la direction. On notera également l'arrivée d'un système de caméra panoramique à 360° et d'un freinage auto en marche arrière en cas de circulation transversale d'un autre véhicule.

Des équipements pas systématiquement en série, entendons-nous bien, mais que nous ne manquerons pas de tester si notre modèle d'essai en est pourvu. Pour découvrir ensemble ce nouveau Puma, rendez-vous ce mercredi 11 septembre, pour les premières images vidéo en direct !