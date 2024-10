Aujourd'hui, on teste enfin l'Alpine A290 électrique !

On a enfin essayé la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric, qui représente une très bonne surprise sur le marché des citadines électriques malgré sa tarification relativement élitiste. Version sportive basée sur la même architecture et autour du même châssis, l’Alpine A290 est encore plus chère avec son prix de base à 38 700€ dans sa finition « GT », disposant d’un moteur électrique d’une puissance de 180 chevaux entraînant le train avant et de batteries de 52 kWh (avec une autonomie maximale WLTP de 378 km). Dans sa version à 220 chevaux, elle coûte au minimum 41 700€ en finition « GT Performance » et revendique alors 361 km d’autonomie maximale WLTP. L’addition peut monter à 46 200€ en finition de lancement haut de gamme Première Edition.

Esthétiquement, l’A290 ressemble à une Renault 5 E-Tech Electric dopée aux hormones avec sa carrosserie très agressive, dont les appendices n’ont pas grand-chose à envier à ceux d’une Mini JCW électrique. Elle reste moins puissante que cette dernière, d’ailleurs, sachant que l’Anglaise revendique 258 chevaux (mais elle pèse aussi 200 kg de plus). Quant à la Lancia Ypsilon HF attendue pour 2025, elle développera carrément 280 chevaux.

Un intérieur de R5 avec une ambiance différente

A l’intérieur, on retrouve toute la planche de bord de la Renault 5 E-Tech Electric (et de la 4 E-Tech Electric) avec une ambiance différente et encore plus sportive. On retrouve aussi des places à l’habitabilité moyenne, comme sa sœur plus grand public.

Rendez-vous demain pour nos premières impressions de conduite

Demain, Julien Bertaux filera à Mayorque pour éprouver cette nouvelle Alpine A290 sur les meilleures routes de l’île, faire un essai complet de la bête et tourner une vidéo. On saura donc enfin si cette A290, tout premier modèle électrique de la marque, conserve cette petite magie des anciennes citadines Renault Sport sans le moteur thermique et malgré la masse en plus. Si l’auto est une déception, tous les plans d’Alpine risquent d’en pâtir alors qu’Alpine a de grosses ambitions de développement dans le monde (y compris aux Etats-Unis).