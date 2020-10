Renegade : le guide d'achat de la Jeep la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Sorti en 2014 et restylé en 2018, le Jeep Renegade est esthétiquement un concentré d'Amérique, rassemblant tous les traits traditionnels de la marque, avec sa calandre à sept barrettes verticales, son capot horizontal, ses projecteurs ronds et ses arches de roue carrées, mais il repose sur une base technique tout ce qu'il y a de plus européenne, celle de la Fiat 500 X. Pas de châssis poutre donc, ni d'essieu rigide, le Renegade est avant tout destiné au bitume et bataille dans la catégorie ultra-concurrentielle des SUV urbains face aux Peugeot 2008 et Renault Captur.

Pas de six cylindres en ligne ou de V8 dans la gamme de moteurs proposée non plus, mais plutôt deux fois moins côté essence : un 3 cylindres 1.0 GSE T3 de 120 ch et un 4 cylindres 1.3 GSE T4 de 150 ou 180 ch. L'offre diesel est aussi fournie avec deux 4 cylindres Multijet, un 1.6 de 120 ch et un 2.0 de 140 ou 170 ch.

Question équipement, le Renegade n'a non plus rien de rustique, avec la possibilité d'avoir, de série ou en option, régulateur de vitesse adaptatif, alerte angles morts, aide au parking automatisée et système multimédia complet avec écran jusqu'à 8,4 pouces, navigation, Wifi embarqué et connectivité smartphones Android Auto et Apple CarPlay.

Attention cependant, le Renegade peut aussi s'éloigner des sentiers battus en faisant parler l'ADN de ses ancêtres avec des versions à transmission intégrale bénéficiant de blocage de différentiel central, de système de gestion de la motricité pointu, d'une gamme de vitesses courtes et même d'une garde au sol rehaussée ainsi que des plaques de protection en acier dans sa version Trailhawk !

Jeep connaît cependant une révolution en 2020 avec la commercialisation, après une présentation l'année dernière, de versions hybrides rechargeables baptisée 4xe et le Renegade fait partie de cette nouvelle vague. La recette technique est similaire à ce qu'on trouve notamment chez PSA et Volvo avec un moteur thermique entraînant les roues avant, le 4 cylindres 1.3 turbo GSE en version 130 ou 180 ch avec une boîte automatique à six rapports AT6, et un moteur électrique sur l'essieu arrière, dont l'absence de liaison mécanique entre les deux permet de loger une batterie de 11,4 kWh dans le tunnel de transmission. L'ensemble développe 190 ou 240 ch, peut faire 52 à 54 km en électrique et émet entre 48 et 54 g/km de CO2, et les tarifs démarrent à 38 700 €.

La Jeep Renegade en occasion Prix d'une Jeep Renegade en neuf : de 18 950 € à 40 900 € Prix d'une Jeep Renegade en occasion : de 10 480 € à 43 150 € Plus de 990 annonces de Jeep Renegade d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le Renegade n'est pas tout blanc en matière de fiabilité. Il expérimente de nombreux problèmes électroniques, aussi divers que variés, qui vont d'allumages intempestifs de voyants, à des dysfonctionnement de vitres électriques en passant par des soucis de stop and start ou de GPS. Tout cela étant totalement aléatoire selon l'exemplaire. Les diesels peuvent aussi souffrir d'une usure prématurée de l'embrayage, ainsi que de soucis de boîte de vitesses, et de turbo. Le bilan n'est donc pas positif et il faut se montrer vigilant en cas d'achat en occasion.

