Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Ford Focus restylée

Malgré ses nombreuses qualités, la quatrième génération de Ford Focus n’a pas réussi à s’imposer en Europe et notamment en France ou elle est largement distancée par les Peugeot 308 et Volkswagen Golf. L’heure du restylage a sonné et à cette occasion le constructeur à l’Ovale a souhaité redonner un petit coup de fouet à sa compacte. Visuellement, les évolutions sont mineures et concernent le repositionnement de la calandre plus haut avec qui logo au centre de la grille. Les boucliers avant et arrière ainsi que les ouïes latérales diffèrent toujours en fonction des différentes finitions (Titanium, ST- Line, Active).

À bord, elle reçoit un nouvel écran tactile de 13,2 pouces au sommet de la planche de bord. Il intègre le dernier système d’exploitation, SYNC 4, le même que sur la Mustang Mach-e. Le système rassemble désormais les commandes de confort et de climatisation.

La Focus propose toujours une vaste offre de motorisations. Du diesel et de l’essence équipés ou non d’une hybridation légère ainsi qu’une version fonctionnant à l’E85, celle que nous avons à l’essai. Il y a un changement concernant les transmissions. La boîte automatique à huit rapports est toujours de mise avec les blocs diesel, mais les moteurs essence peuvent désormais être associés à une transmission robotisée à double embrayage (Powershift) et sept rapports, à l’image de notre modèle. Au rayon des aides à la conduite, Ford a ajouté les feux Matrix LED, la mise à jour à distance des logiciels, l’alerte de danger sur le trajet et l’assistance d’intersection.

Les prix débutent à 29 600 € avec le 1.0 FlexiFuel Hybrid 125 ch. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live la Ford Focus restylée.