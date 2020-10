Retrouvez-nous le 5 octobre pour découvrir en live le Peugeot 3008 restylé

En France, le Peugeot 3008 écrase tout sur son passage. En Europe, il truste le podium des SUV compacts depuis 2016 aux côtés des Nissan Qashqaï et Volkswagen Tiguan. Son look réussi et son intérieur audacieux ont fait mouche auprès de la clientèle. Epaulé récemment par une motorisation hybride rechargeable, le Français passe aujourd’hui par la case restylage.

Le 3008 millésime 2020 adopte les dernières évolutions esthétiques de Peugeot et se rapproche notamment du nouveau 2008. On ne peut manquer l'arrivée des barres de LED dans le bouclier. La calandre est aussi inédite : débarrassée de son cadre chromé, elle est désormais liée aux optiques et se prolonge même sous ces dernières, avec d'originales ailettes. Cela renforce visuellement la largeur du véhicule. Avec le même objectif, il y a de nouvelles écopes sur les côtés du bouclier. On note aussi un nouvel insert chromé sous la prise d'air centrale. Les plus observateurs auront remarqué le nouveau monogramme 3008 sous le capot.

A bord, Peugeot ne change rien ou presque. L'instrumentation adopte un nouvel écran pour une meilleure lisibilité. Le plus visible concerne l'écran tactile central, qui passe de 8 à 10 pouces, une taille qu'il y a déjà sur le 2008. Le sochalien fait le plein d’aides à la conduite avec l’arrivée d’un système de vision nocturne vu sur la 508, un équipement inédit chez les SUV compacts. Il permet la détection d'êtres vivants devant le véhicule par visibilité réduite ou de nuit avec une portée de 200/250 m. L'alerte est visible dans l'instrumentation. Le régulateur de vitesse adaptatif gagne le redémarrage automatique (en cas d'arrêt de moins de 3 secondes). L'aide au maintien dans la voie et le freinage d'urgence automatique sont améliorés.

Retrouvez nous dès demain en direct de Chantilly où se dérouleront les premiers essais pour le découvrir en live.