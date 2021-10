Route de nuit - Double exposition pour Porsche

Allez hop, direction le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Jusqu’au 24 octobre, vous pourrez y découvrir « Remember your dreams », une imposante installation large de 12,4 m et haute de 7,6 m signée de l’artiste français Cyril Lancelin. Une œuvre à vocation immersive, qui peut bien sûr évoquer un cerveau, et invite le visiteur à se souvenir de ses rêves.

Ce projet est co-soutenu par Porsche, qui a passé commande de plusieurs œuvres d’art sur ce thème du rêve dans le cadre du projet « The art of dreams », qui s’exportera dans plusieurs capitales européennes.

« La philosophie de Porsche consiste à réaliser un rêve - non seulement en termes de conception de voitures de sport, mais aussi d'un point de vue social. Notre objectif est d'inspirer les gens et de leur offrir un soutien concret pour les aider à réaliser leurs rêves », explique un représentant de la marque allemande (on relève au passage qu’avec sa marge opérationnelle de 14,6% l’an dernier, le constructeur a aussi les moyens de faire rêver nombre de ses concurrents, NDLR). Prochaine étape, une exposition publique à Milan en février.

Dans l’intervalle, et durant huit semaines, Porsche invite aussi à découvrir la Global Gallery, qui consiste en des installations interactives au cœur des villes. Le propos est de promouvoir onze artistes émergents qui peuvent montrer leur travail sur de grands panneaux publicitaires dans des zones très connues, à commencer par Times Square à New York ou Shibuya Crossing à Tokyo.

Détail intéressant, ces œuvres virtuelles peuvent être acquises par l’intermédiaire de jetons non fongibles (non-fungible tokens ou NFT, c’est-à-dire des certificats d'authenticité qui donnent un caractère unique à l’objet auquel ils sont associés), une crypto-monnaie qui connaît un succès grandissant dans le monde de l’art (2% du marché global, d’après Artprice).

Porsche trouve-t-il ici une façon détournée de faire un pied de nez à Tesla, qui a annoncé qu’il pourrait à nouveau accepter le paiement en bitcoins pour ses voitures ?