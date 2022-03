Route de nuit - Quand des voitures de rêve prennent l’eau

Les assureurs du Groupe VW ont dû s’arracher les cheveux. Le 1er mars dernier, deux semaines après avoir pris feu, le cargo Felicity Ace coulait au large des Açores, emmenant au salon des poissons son chargement d’environ 4 000 voitures.

Outre les Audi et VW, celui-ci se composait de Lamborghini et Porsche. Au total, sa cargaison est estimée à environ 400 millions de dollars ! On pense à tous ces passionnés qui ont vu leur rêve électrique prendre l’eau, l’incendie du bateau étant apparemment dû à des batteries d’automobile…

Ce n’est certes pas la première fois, loin de là, qu’un navire chargé de voitures coule. Déjà, en 2002, le Tricolor sombrait à proximité de Dunkerque, rempli de 2 862 autos, des BMW, Saab et Volvo, BMW…

Mais ce n’est rien, humainement, médiatiquement et automobilistiquement en regard de la catastrophe qui s’est produite au soir du 25 juillet 1956. Dans un épais brouillard, au large de l’île américaine de Nantucket, le paquebot Andrea Doria, fleuron de la marine italienne, un navire très évolué et luxueux, entrait en collision avec un autre paquebot, le Stockholm battant pavillon suédois.

La proue de ce dernier, conçue pour briser la glace, a littéralement éventré le vaisseau latin, tuant au passage quelque 46 personnes dont certaines dormaient paisiblement dans leur cabine. Grâce aux bonnes communications, les reste des 1 134 passagers ont pu être sauvés, le paquebot Ile-de-France se trouvant à proximité ayant pu les secourir. On a ainsi évité une catastrophe similaire à celle du Titanic !

Cinq autres personnes ont trouvé la mort sur le Stockholm, dont l’équipage avait, apparemment mal lu les données du radar. A cette tragédie humaine s’ajoute un drame automobile. En effet, l’Andrea Doria emportait des autos parmi les plus sublimement dessinées qui soient : des Lancia Aurelia Spider America. Comptant parmi les plus belles créations de Pinin Farina, elles connaissaient leur petit succès outre-Atlantique malgré leur prix astronomique.

Une énorme partie de la production totale de ce modèle se trouvait dans les cales du navire : 50 exemplaires, sur les 240 fabriqués ! Ceci, outre la séduction insensée de cette Lancia, explique en partie sa cote actuelle, vertigineuse : 1 million d’euros.

Une autre voiture, nettement moins connue, se trouvait également à bord du paquebot raffiné construit à Gênes. Un concept au look unique, la Chrysler Norseman. Dessiné sous l’égide de Virgil Exner, il avait été étudié pour une sécurité maximale. Ironique, non ?

Parfaitement fonctionnel, du toit monté sur ressorts à la mécanique, il avait exigé quelque 50 000 heures de travail dans les ateliers du carrossier Ghia, en Italie. Il devait donc ne jamais être exposé. Le naufrage n’aura, cela dit, que peu raccourci son existence, car juste après avoir été exposé, il était prévu qu’il soit détruit dans un crash-test.

Si le navire suédois a pu être réparé, l’Andrea Doria, dont 3 des 11 compartiments étanches ont été crevés par le Stockholm, a coulé au bout de 11 heures, le 26 juillet, malgré sa double coque. Il souffrait en effet d’un défaut de conception qui lui faisait prendre beaucoup de gîte dès qu’il n’était plus assez chargé en carburant, ce qui était le cas lors de la collision alors qu’il venait de traverser l’Atlantique.

Son épave gît toujours par près de 100 mètres de fond, se trouvant dans une zone délicate rendant un éventuel renflouement impossible. En 1994, des plongeurs ont pu récupérer des œuvres d’art se trouvant à bord du vaisseau, et repéré des restes du Norseman. Mais ils n’ont rien pu voir des Lancia Aurelia… Pour sa part, fortement endommagé, le Stockholm a tout de même pu rejoindre New-York et être réparé. Il navigue toujours, s’appelant actuellement Astoria.