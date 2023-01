Salon de Bruxelles 2023 - Alfa Romeo Stelvio : l’électrification attendra

Six ans sans grosse mise à jour, c’est une longue période en matière d'automobile. Seulement, Alfa Romeo semble favoriser les tirs groupés puisque le SUV italien ainsi que la berline Giulia profitent d’évolutions similaires, dans le même laps de temps.

Ainsi, l’esthétique du Stelvio, toujours dans le coup, évolue que très légèrement. L’avant reçoit des optiques dont la signature lumineuse est identique à celle de la Giulia. L’éclairage est aussi amélioré grâce à l’adoption de la technologie à LED complétée par la fonction matricielle. Pas de jaloux à l’arrière puisque les feux profitent d’un verre fumé et d’une finition noire brillante.

Place à l’intérieur où le futur conducteur profitera d’une nouvelle instrumentation. Les aiguilles classiques laissent place à un écran numérique de 12,3 pouces, personnalisable suivant trois modes. Le premier, nommé Evolved, est plutôt traditionnel puisqu’il affiche un ordinateur de bord central entouré de deux cadrans ronds. Le deuxième, Relax, concentre uniquement les informations nécessaires à la conduite. Enfin, le troisième évoque les compteurs Alfa Romeo des 60 et 70.

Le système d’infodivertissement n’évolue pas de façon visible. Il effectue désormais ses mises à jour à distance (Over The Air), et une fonction permet de commander certains équipements, comme l’ouverture/fermeture des portes ou encore les clignotants, depuis son smartphone.

La série Competizione en renfort

La gamme du Stelvio est toujours composée de quatre finitions, Super, Sprint, Ti et Veloce. En revanche, le moteur diesel de 160 ch peut être associé à la propulsion. Par ailleurs, une nouvelle série spéciale, Competizione, fait son entrée. Basée sur le haut de gamme Veloce, elle ajoute une teinte mate de couleur grise, des étriers de frein rouges et des jantes de grande taille : 21 pouces. L’habitacle est aussi plus cossu grâce aux sièges et à la planche de bord revêtus de cuir noir avec surpiqûres rouges. Les mélomanes apprécieront le système audio Harman/Kardon.

Voilà pour le cru 2023 du Stelvio. Un programme assez maigre qui ne comprend aucune électrification. Le SUV ainsi que la Giulia vont devoir faire sans jusqu’à la fin de leur carrière. La marque préfère se concentrer sur les futures générations qui apparaîtront en 2025, et qui seront entièrement électriques.